Evropska komisija provjerava da li su Grok i platforma X prekršili pravila EU nakon širenja AI generisanih eksplicitnih slika.

Evropska komisija pokrenula je istragu protiv Grok vještačke inteligencije, koja je u vlasništvu Ilona Maska, zbog generisanja eksplicitnih slika.

To je danas izjavila poslanica Evropskog parlamenta Redžina Doerti, koja predstavlja Irsku.

Doerti je u pisanoj izjavi rekla da će istraga procijeniti da li je platforma X, čiji je vlasnik takođe Ilon Mask, ispunila svoje obaveze prema digitalnom zakonodavstvu EU, uključujuci zahtjeve koji se odnose na ublažavanje rizika, upravljanje sadržajem i zaštitu osnovnih prava, prenosi Reuters.

"Ovaj slučaj pokrece veoma ozbiljna pitanja o tome da li platforme ispunjavaju svoje zakonske obaveze da pravilno procijene rizike i da spriječe širenje nezakonitog i štetnog sadržaja", rekla je Doerti.

Evropska komisija je ranije saopštila da su slike golih žena i djece, koje su generisane vještačkom inteligencijom, i koje su se dijelile na platformi X, užasne i nezakonite.

Doerti je ocijenila da su slike otkrile slabosti u načinu na koji se regulišu i sprovode nove tehnologije vještačke inteligencije.

"Evropska unija ima jasna pravila za zaštitu ljudi na mreži. Ta pravila moraju nešto da znače u praksi, posebno kada se moćne tehnologije primjenjuju u velikim razmjerama. Nijedna kompanija koja posluje u EU nije iznad zakona", zaključila je Doerti.

