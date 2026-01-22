Kompanija Snap, vlasnik Snapchata, postigla je nagodbu u tužbi zbog navodne zavisnosti od društvenih mreža, samo nekoliko dana pred početak suđenja u Los Anđelesu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kompanija Snapchat, Snap, postigla je nagodbu u tužbi zbog navodne zavisnosti od društvenih mreža, samo nekoliko dana prije nego što je ovaj presjedan slučaj trebalo da počne pred sudom u Los Anđelesu.

Uslovi dogovora nisu objavljeni, a nagodba je otkrivena tokom ročišta pred Višim sudom Kalifornije, nakon čega je Snap za BBC saopštio da su strane "zadovoljne što su uspjele da ovo pitanje riješe na prijateljski način“.

Među ostalim tuženima u ovom postupku su i kompanije Meta (vlasnik Instagrama), ByteDance (vlasnik TikToka) i Alphabet (vlasnik YouTubea), ali nijedna od njih zasad nije postigla nagodbu.

Tužbu je podnijela 19-godišnja djevojka, identifikovana inicijalima K.G.M., koja tvrdi da ju je algoritamski dizajn ovih platformi doveo u stanje zavisnosti i negativno uticao na njeno mentalno zdravlje.

Kako nagodba sa ostalim stranama nije postignuta, suđenje će se nastaviti protiv preostala tri tužena, a izbor porote zakazan je za 27. januar.

Očekuje se da će direktor Mete, Mark Zakerberg svjedočiti na sudu, dok je do nagodbe postignute u utorak i izvršni direktor Snapa Evan Špigel trebalo da se pojavi pred sudom. Snap i dalje ostaje tužena strana u drugim postupcima koji se odnose na zavisnost od društvenih mreža, a koji su objedinjeni pred istim sudom.

Ovi pažljivo praćeni slučajevi mogli bi da dovedu u pitanje pravnu teoriju kojom su se kompanije društvenih mreža do sada štitile.

One već dugo tvrde da ih Član 230 Zakona o pristojnosti u komunikacijama iz 1996. godine štiti od odgovornosti za sadržaj koji objavljuju treće strane na njihovim platformama.

Međutim, tužioci navode da su platforme dizajnirane na način koji podstiče zavisnost korisnika, kroz odluke koje utiču na algoritme i sistem obaveštenja.

Kompanije društvenih mreža, s druge strane, tvrde da dokazi koje su tužioci iznijeli nisu dovoljni da bi se dokazalo da su one odgovorne za navodnu štetu, poput depresije i poremećaja u ishrani.