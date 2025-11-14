Direktor Mete, Mark Zakerberg najavio je da će se telefoni kroz nekoliko godina zamijeniti pametnim naočarama, koje će preuzeti njihovu ulogu.

Izvor: Youtube/CNN

Nije prošlo ni dvadeset godina otkako su pametni telefoni postali svakodnevica, ali i zavisnost. Međutim, direktor Mete, Mark Zakerberg, predviđa da će ih ljudi uskoro zamijeniti novom "igračkom" koja će preuzeti njihovu ulogu.

"Doći će trenutak kada će vaš pametni telefon većinu vremena ostajati u džepu. Mislim da će se to desiti tokom 30-ih godina ovog vijeka", rekao je prije nešto više od mjesec dana u intervjuu za portal "Verge".

Prema njegovim riječima, novo tehnološki čudo za mase biće takozvane pametne naočare.

Meta (koja nije jedina) razvija pametne naočare koje će moći da fotografišu, snimaju, puštaju muziku i video zapise, primaju i otvaraju mejlove i poruke, prevode u realnom vremenu ono što vidimo, prikazuju rute i pravce do željenih lokacija u vidnom polju korisnika, prikazuju proširenu i virtuelnu stvarnost, pružaju informacije o objektima koje posmatramo, mjere srčani puls, krvni pritisak… i, naravno, biće povezane sa vještačkom inteligencijom, što će dodatno proširiti mogućnosti njihove primjene.

Ako mislite da će za sve to biti potrebna neka svemirska kaciga ili glomazne naočare za virtuelnu stvarnost, griješite. Prema Zakerbergovim najavama, to će biti naizgled potpuno obične naočare, nalik sunčanim naočarima.

"Dogodiće se isto što i sa računarima", kaže Zakerberg.

Svi ih imamo kod kuće, ali uglavnom koristimo mobilne telefone. Slično bi se, kako predviđa, moglo dogoditi sa pametnim telefonima u narednim godinama.

Prepreke su visoka cijena i napajanje

A zašto bi ljudi tako brzo prešli na novi proizvod?

"Već sada 1 do 2 milijarde ljudi svakodnevno nosi naočare. Kao što su svi prešli sa računara na pametne telefone, mislim da će svi koji nose naočare u narednoj deceniji brzo preći na pametne naočare. Mislim da će naočare postati zaista korisne i da će ih na kraju nositi i mnogi ljudi koji sada ne koriste naočare", rekao je Zakerberg u intervjuu.

U Meti su nove pametne naočare nazvali Orion. Prototipi su već počeli da se testiraju, a u septembru su naočare predstavljene javnosti. Međutim, kompanija još uvek nije objavila datum komercijalne upotrebe.

Kako navode mediji koji prate najnoviju tehnologiju, najveće prepreke predstavljaju visoka cena proizvodnje (a samim tim i nepristupačna cijena za potrošače) i problemi sa napajanjem.

Neki se možda sjećaju kako je pre nekoliko godina Google najavio pametne naočare, ali se to pokazalo kao "miš koji se rodi iz planine koja se trese". Da li će sada, kada je tehnologija napredovala, Zakerbergovo predviđanje postati stvarnost, ostaje da vidimo, sa naočarima ili bez njih.

(Nova/MONDO)