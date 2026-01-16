Kineski naučnici razvili su izuzetno efikasnu i ekološki prihvatljivu metodu za izdvajanje zlata i paladijuma iz elektronskog otpada

Izvor: YouTube / The Royal Mint

Količina elektronskog otpada u Kini dostigla je 10 miliona tona godišnje i nastavlja da raste. Zemlja pokušava da taj trend pretvori u svoju korist razvojem novih metoda za izdvajanje plemenitih i obojenih metala iz otpada. Do sada je taj proces bio otežan zbog složenih procesa koji zahtevaju katalizatore od plemenitih metala, toksične reagense i veoma visoke temperature.

Nova tehnologija obećava da eliminiše sve što je štetno i skupo, omogućavajući izdvajanje plemenitih metala za svega nekoliko minuta.

Informacije o novoj metodi za dobijanje plemenitih metala iz elektronskog otpada, poput štampanih ploča, mikročipova, telefona, računara i kućnih aparata, objavljene su krajem prošle godine u međunarodnom naučnom časopisu Angewandte Chemie. Otkriće potpisuje tim naučnika sa Instituta za konverziju energije u Guangdžou, koji djeluje u okviru Kineske akademije nauka, kao i sa Južnokineskog tehnološkog univerziteta. Proboj se ogleda u razvoju autokatalitičkog procesa u kojem sami plemeniti metali iz otpada djeluju kao katalizatori.

Izvor: YouTube / The Royal Mint

Kao osnova rastvora za izdvajanje zlata i paladijuma iz otpada korišćen je vodeni rastvor kalijum-peroksimonosulfata (PMS) i kalijum-hlorida (KCl), na sobnoj temperaturi i bez dodatnih katalizatora.

Izbor ovakvog sastava dao je impresivne rezultate. Za samo 20 minuta iz 10 kilograma štampanih ploča izdvojeno je 1,4 grama zlata, uz tehnološki trošak od oko 72 dolara. To je gotovo tri puta manje od trenutne tržišne cijene ovog metala.

Naučnici su dokazali da proces vraća više od 98,2% zlata i oko 93,4% paladijuma iz elektronskog otpada. Pri tome se drastično smanjuje količina toksičnog otpada, a proces se smatra znatno ekološki prihvatljivijim od klasičnih metoda izdvajanja zlata.