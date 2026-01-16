Mjesec dana nakon što je Australija zabranila pristup društvenim mrežama mlađima od 16 godina, dio tinejdžera kaže da se osjeća rasterećeno i manje pod pritiskom, dok drugi pokušava da nađe način kako bi zaobišli nova pravila.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Australijski Zakon o izmenama i dopunama bezbjednosti na internetu obavezuje velike platforme poput Meta (Instagram), BajtDens (TikTok), Alfabet (YouTube), platforme X u vlasništvu Ilona Maska, kao i Reddit, da uvedu provjeru uzrasta korisnika.

To podrazumijeva metode poput procjene uzrasta na osnovu selfija, dostavljanja ličnih dokumenata ili povezivanja sa bankarskim podacima. Odgovornost je isključivo na tehnološkim kompanijama - ne na roditeljima ili tinejdžerima, a kazne za kršenje zakona mogu dostići i do 49,5 miliona australijskih dolara (oko 32 miliona američkih dolara).

Vlada Australije navodi da je cilj zaštita mladih od zavisnih algoritama i negativnih posljedica po mentalno zdravlje, poput manjka sna i povećanog stresa. Protivnici zabrane, međutim, tvrde da će ona biti neefikasna.

Kako su tinejdžeri doživjeli ovu zabranu

Neki tinejdžeri prihvataju nove navike, dok drugi pokušavaju da zaobiđu zakon.

Četrnaestogodišnja Emi vodila je dnevnik od početka zabrane i rekla za BBC da se osjeća "slobodno" jer više nema pritisak da stalno bude prisutna na Snepčetu, jednoj od zabranjenih platformi.

"Ranije sam često poslije škole zvala prijatelje preko Snepčeta, ali kako to više ne mogu, izašla sam da trčim", napisala je Emi.

BBC navodi da su, neposredno nakon uvođenja zakona, porasla preuzimanja aplikacija koje nisu bile obuhvaćene zabranom, poput Lemon8 (u vlasništvu BajtDensa), Jopa i Diskorda.

Prije zabrane zabilježen je i porast preuzimanja VPN aplikacija, koje sakrivaju lokaciju korisnika, ali se taj trend ubrzo vratio u normalu. Očekuje se da društvene mreže, u skladu sa zakonom, prepoznaju i blokiraju korišćenje VPN-a.

Australijska vlada je u međuvremenu reagovala - Lemon8 je procijenio da potpada pod zabranu i uveo ograničenja po uzrastu, dok je od Jopa zatraženo da uradi isto.

Tehnološke kompanije se protive, ali poštuju zakon

Iako se formalno pridržavaju propisa, velike tehnološke firme traže da se zakon preispita.

Meta je u januaru saopštila da je u Australiji blokirala više od 500.000 naloga korisnika mlađih od 16 godina, ali je istakla da bi provjera uzrasta morala da se proširi i na prodavnice aplikacija. Kako navode, tinejdžeri koriste više od 40 aplikacija nedjeljno, od kojih mnoge nisu obuhvaćene zabranom, pa i dalje mogu biti izloženi štetnom sadržaju.

Reddit je otišao korak dalje i pokrenuo sudski postupak protiv australijske vlade, tvrdeći da je zabrana neefikasna i da ograničava slobodu govora mladih.

"Ovaj zakon može izolovati tinejdžere i onemogućiti im učešće u zajednicama primjerenim njihovom uzrastu, uključujući političke rasprave", saopštio je ranije Reddit.

Da li će i druge zemlje slijediti primer?

Australija je prva država koja je uvela ovako široku zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina, ali interesovanje raste i drugdje.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, premijer Kir Starmer izjavio je da je zabrinut zbog vremena koje djeca provode pred ekranima i pozvao na razmatranje sličnih mjera. Interesovanje postoji i u Sjedinjenim Američkim Državama - prema anketi Foks njuza, 64 odsto ispitanih birača podržava zabranu društvenih mreža za tinejdžere i uklanjanje mobilnih telefona iz učionica.

Australijsko Ministarstvo odbrane zakona planira da u potpunosti sprovede sve promjene tokom 2027. godine, dok se efekti prvih mjesec dana već pažljivo analiziraju.