Zabrana se odnosi na najveće imena kao što su Facebook, X, Instagram i TikTok, ali i na YouTube.

Izvor: Unsplash/Adem AY

Zabrana društvenih mreža za osobe mlađe od 16 godina, prva takve vrste na svijetu, stupila je na snagu u ponoć po lokalnom vremenu u Australiji.

Platforme poput Instagram-a, TikTok-a i YouTube-a sada su obavezane da blokiraju naloge korisnicima mlađim od 16 godina ili da se suoče sa kaznama do 50 miliona australijskih dolara, prenio je Reuters.

Zabrana, koju su pohvalili roditelji i zagovornici zaštite djece, a kritikovali tehnološki giganti i zagovornici slobode govora, predstavlja prvi praktični pokušaj regulacije pristupa djece digitalnim platformama i očekuje se da posluži kao model za druge zemlje koje razmatraju slične mjere.

"Iako je Australija prva koja je usvojila takva ograničenja, malo je vjerovatno da će biti poslednja", rekla je profesorka internet studija na Univerzitetu Kertin Tama Liver.

Vlade od Danske do Malezije, kao i pojedine američke države, već razmatraju slične poteze, ističe Rojters.

Zabrana u početku obuhvata deset najvećih platformi, uključujući YouTube, Instagram i TikTok, a lista će se širiti kako se budu pojavljivali novi proizvodi i kako korisnici budu prelazili na alternative.

Platforme će starost korisnika procenjivati pomoću algoritama, podataka iz identifikacionih dokumenata ili povezanih bankovnih informacija.

Iako su platforme tvrdile da zabrana ograničava slobodu govora i ugrožava budući priliv korisnika, vlada ističe da je cilj zaštita djece i smanjenje štetnog uticaja digitalnih medija.

Prije stupanja zabrane na snagu, 86 odsto dece uzrasta od osam do 15 godina koristilo je društvene mreže.

Komesar za e-bezbjednost angažovao je Univerzitet Stanford i 11 akademika da prate efekat zabrane tokom najmanje dvije godine, kako bi Australija mogla da pruži podatke regulatorima i zakonodavcima širom svijeta.

Kodirektor Centra za vještačku inteligenciju, poverenje i upravljanje Univerziteta u Sidneju Teri Flu ocijenio je da "dani neograničenog samoizražavanja na društvenim mrežama za djecu polako prolaze", ističući značaj nove regulative.

