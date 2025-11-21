Od 10. decembra mlađi od 16 godina u Australiji potpuno ostaju bez društvenih mreža. Vlasti poručuju - djeci da se dozvoli da budu djeca.

Australijskim tinejdžerima biće zatvoreni nalozi na mrežama Instagram, Facebook i Threads, kao i još nekim, prije nego što u toj zemlji bude uvedena potpuna zabrana društvenih mreža za osobe mlađe od 16 godina.

Kompanija Meta, vlasnik ove tri mreže, saopštila je da je počela da obavještava korisnike starosti od 13 do 15 godina putem imejla i poruka da će im nalozi biti deaktivirani počev od 4. decembra, prenosi BBC.

Zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina stupiće na snagu 10. decembra, a odnosi se na platforme kao što su TikTok, YouTube, X i Reddit.

Premijer Entoni Albaneze rekao je da je cilj ove zabrane da se "djeci dozvoli da budu deca". Meta i druge kompanije se protive ovoj mjeri, ali su navele da će je poštovati.

Australijski povjerenik za zaštitu na internetu procjenjuje da u toj zemlji ima 150.000 mlađih tinejdžera korisnika Facebooka, kao i 350.000 njih na Instagramu, starosti od 13 do 15 godina.

Platforme koje ne budu preduzele korake da blokiraju naloge mlađima od 16 godina mogle bi da budu kažnjene iznosom do 50 miliona australijskih dolara (oko 28 miliona eura), navodi BBC.

Komesarka za bezbijednost na internetu, Džuli Inmen Grant, izjavila je da je cilj zabrane da zaštiti tinejdžere od "pritisaka i rizika kojima mogu da budu izloženi dok su ulogovani na društvenim mrežama".

Provjera starosti korisnika biće uvedena u Australiji kao obavezna mjera za naloge koji koriste čet opciju počev od decembra, kao i na Novom Zelandu i u Holandiji, dok će za ostatak svijeta važiti od januara, prenio je BBC.

