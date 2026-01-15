Namijenjena ljudima koji žive sami, aplikacija Sileme postala je hit u Kini i izbila na prvo mjesto App Store prodavnice.

Izvor: App Store / Sileme

Nova aplikacija pod nazivom Sileme, što u bukvalnom prevodu znači "Da li si mrtav?", popela se na vrh liste kupljenih aplikacija u Kini, izazivajući žustre rasprave na društvenim mrežama.

Aplikacija, koja košta osam juana (oko 1,15 dolara), zauzela je prvo mesto među aplikacijama koje se plaćaju u kineskom App Store-u, prenosi China Daily.

Aplikacija je posebno namenjena ljudima koji žive sami i funkcioniše kao bezbednosni alat.

Korisnici moraju da unesu kontakt za hitne slučajeve i redovno se prijavljuju.

Ako se korisnik ne prijavi dva uzastopna dana, aplikacija automatski šalje e-mail obaveštenje njegovom izabranom kontaktu.

Izvor: App Store / Sileme

U intervjuu za Guangzhou Daily u subotu, jedan od tvoraca aplikacije podelio je detalje o njenom razvoju.

Tim, koji čine tri osobe rođene sredinom 1990-ih, radi na daljinu dok imaju stalne poslove.

Ideja za aplikaciju potekla je iz rasprava na društvenim mrežama pre dve, tri godine o univerzalno korisnim aplikacijama. Tim je registrovao naziv i završio razvoj u roku od mesec dana.

Brz uspeh aplikacije izazvao je i rasprave zbog njenog oštrog naziva.

Dok su neki korisnici predlagali poboljšanja, poput obaveštavanja kontakata putem SMS poruka ili unapređenja procesa prijavljivanja, mnogi su kritikovali naziv zbog negativnih konotacija.

Predloženi su i pozitivniji nazivi, poput "Da li si živ?").

Jedan od tvoraca aplikacije je naveo da do sada nisu dobili zvanične zahteve od vlasti da promene naziv.

Priznao je da je tema smrti često tabu u kineskoj kulturi, ali veruje da suočavanje sa smrću može povećati zahvalnost za sadašnji trenutak.

