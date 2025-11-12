OpenAI na svojoj stranici upozorava korisnike da ne dijele osjetljive informacije, a Google savjetuje korisnicima Geminija da ne unose povjerljive podatke.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Iako mnogi ChatGPT korisnici traže pomoć za razne stvari – od terapije za parove do pisanja profesionalnih mejlova ili čak pretvaranja slika ljubimaca u ljude – korišćenje vještačke inteligencije nosi određene rizike po privatnost. Kako prenosi New York Post, prema riječima Dženifer King, stručnjakinje za vještačku inteligenciju sa Stanford instituta, sve što upišete u chatbot potencijalno može postati javno, jer u trenutku kada unesete podatke – gubite vlasništvo nad njima.

Upravo zato važno je pridržavati se nekoliko osnovnih pravila kada komunicirate sa AI chatbotom. Na svojoj stranici OpenAI upozorava korisnike da ne dijele osjetljive informacije, dok Google savjetuje korisnike Geminija da ne unose povjerljive podatke. Ako koristite AI, evo pet stvari koje nikada ne bi trebalo da dijelite sa ChatGPT-om ili sličnim chatbotovima.

Nikada nemojte dijeliti informacije koje mogu otkriti vaš identitet, kao što su broj lične karte, podaci sa vozačke dozvole, pasoša, datum rođenja, adresa ili broj telefona. Iako neki chatboti pokušavaju da prepoznaju i uklone osjetljive informacije, najbolje je potpuno ih izbjegavati. “Naš cilj je da naši AI modeli uče o svijetu, a ne o ljudima”, rekla je portparolka OpenAI-ja.

Zdravstveni podaci zaštićeni su zakonima o privatnosti, ali AI chatboti obično nemaju tu zaštitu. Ako treba da pitate ChatGPT za tumačenje medicinskih nalaza, King savjetuje da prethodno isiječete ili uredite dokument, ostavljajući samo rezultate testova, piše Večernji list. Nikada ne dijelite brojeve bankovnih računa, investicija ili drugih finansijskih podataka jer bi ih neko mogao hakovati i iskoristiti za pristup vašim sredstvima.

Iako može djelovati praktično da podijelite korisnička imena i lozinke zbog sposobnosti chatbota da obavi određene zadatke, oni ne štite podatke o vašim nalozima. Najbolje je koristiti menadžer lozinki za čuvanje tih podataka. Ako koristite ChatGPT ili druge chatbote za posao, poput pisanja mejlova ili uređivanja dokumenata, postoji rizik da slučajno otkrijete podatke o klijentima ili poslovne tajne. Neke kompanije koriste svoje verzije AI alata ili imaju sigurnosne zaštite za ovakve slučajeve.

Ako želite i dalje da koristite chatbotove bez ugrožavanja privatnosti, stručnjaci preporučuju korišćenje jakih lozinki, višefaktorske autentifikacije i redovno brisanje istorije razgovora. Neke kompanije, poput Anthropica, navode da se podaci obrisani sa platforme trajno uklanjaju nakon 30 dana. Iako AI može znatno olakšati mnoge zadatke, uvijek se pridržavajte osnovnih smjernica zaštite privatnosti kako biste izbjegli moguće pretnje.