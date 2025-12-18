Ogromna popularnost ChatGPT-a donosi i ogromnu potrošnju električne energije.

Izvor: SMARTLife

Da li ste se ikada pitali koliko struje troši ChatGPT? Prema najnovijoj računici, četbot kompanije OpenAI troši oko 17,23 teravat-sati (TWh) električne energije godišnje, što je više nego cjelokupna potrošnja Slovenije.

Prema istraživanju Univerziteta Roud Ajlend, ChatGPT troši oko 0,189 kilovat-sati po upitu, a godišnja potrošnja je zasnovana na računici da 810 miliona aktivnih korisnika u prosjeku postave 22 pitanja nedjeljno, prenosi Delo.

Na dnevnom nivou, ChatGPT obradi više od 2,5 milijardi upita, što troši 47,2 megavat-sati (MWh) električne energije.

Ova energija je dovoljna za punjenje 238 miliona električnih vozila sa baterijama kapaciteta 72,4 kWh.

Poređenja radi, prosječno domaćinstvo u SAD ili zapadnoj Evropi dnevno troši 29 kWh struje.

Predstavnik kompanije BestBrokers Alan Goldberg napominje da se energetska efikasnost sistema poboljšava, ali i da rast broja korisnika i potrošnja zbog sve veće kompleksnosti AI modela poništavaju te uštede.

Ako ne dođe do tehnoloških inovacija, troškovi upotrebe vještačke inteligencije bi mogli još više da porastu, napominje Goldberg.