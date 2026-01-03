Neuralink ulazi u novu fazu razvoja - masovna proizvodnja implantata i automatizovane hirurške operacije planirane su za 2026. godinu.

Izvor: YouTube / Neuralink

Neuralink, kompanija u vlasništvu Ilona Maska, namjerava da ove godine započne masovnu proizvodnju moždanih implantata i da pređe na potpuno automatizovanu hiruršku proceduru za njihovu ugradnju.

Ovo je saopštio sam Mask u nedavnoj objavi na svojoj društvenoj mreži X.

Neuralink will start high-volume production of brain-computer interface devices and move to a streamlined, almost entirely automated surgical procedure in 2026.



Device threads will go through the dura, without the need to remove it. This is a big deal.https://t.co/nfNmtFHKsp — Elon Musk (@elonmusk)December 31, 2025

Podsećamo da Neuralink razvija implante koji pomažu paralizovanim osobama. Prvi pacijent kome je ugrađen ovakav implant uspio je bukvalno da koristi svoje misli kako bi komunicirao sa video-igrama, pregledao veb sadržaj i upravljao kursorom na laptopu.

Neuralink je započeo klinička ispitivanja svog implantata na ljudima 2024. godine, nakon što su otklonjene bezbjednosne zabrinutosti koje je izrazila Američka agencija za hranu i lekove (FDA). Kompanija je podnijela zahtev za klinička ispitivanja na ljudima još 2022. godine, ali ga je regulatorna agencija tada odbila.

U septembru prošle godine Neuralink je objavio da je 12 osoba sa teškom paralizom širom svijeta već dobilo implante koji im omogućavaju da ponovo komuniciraju sa fizičkim uređajima.

Sredinom prošle godine Neuralink je uspio da privuče investicije u iznosu od 650 miliona dolara tokom još jednog kruga finansiranja. Predstavnici kompanije se do sada nisu oglašavali povodom Maskove izjave o početku masovne proizvodnje implantata.