Najnovije istraživanje pokazuje da korišćenje telefona prije spavanja možda ipak nije toliko štetno kao što se mislilo.

Izvor: Yumama

Sigurno ste bar jednom čuli da "ekrani kvare san". Međutim, studija objavljena u časopisu Sleep Health otkriva da večernje korišćenje pametnih telefona možda i nije toliko loša stvar.

Studija je obuhvatila više od hiljadu odraslih osoba u Kanadi koje su same prijavljivale koliko često koriste ekran u krevetu ili u roku od jednog sata prije spavanja.

Više od 80 odsto ispitanika koristilo je uređaje tokom večernjih sati, a skoro polovina je to činila svake večeri. Istraživači su ih podijelili u tri grupe: povremene korisnike (manje od jednom nedeljno), umjerene (jednom do četiri puta nedeljno) i redovne (pet ili više puta nedeljno).

Rezultati su pokazali da su povremeni i redovni korisnici prijavili najbolji kvalitet sna, dok su umjereni imali najlošiji. Povremeni korisnici su naveli najveće zadovoljstvo i pravilnost sna, a redovni su imali najbolju vremensku usklađenost spavanja i budnosti tokom dana.

Autori su ipak upozorili da su ispitanici davali subjektivne procjene, što može biti manje precizno od laboratorijskih mjerenja. Ipak, rezultati dovode u pitanje ranije tvrdnje da izloženost plavom svijetlu direktno pogoršava kvalitet sna.

Koautorka istraživanja, Kolin Karni, direktorka Laboratorije za spavanje i depresiju na Univerzitetu Toronto Metropolitan, istakla je da se "prethodna istraživanja o plavom svijetlu često nisu bavila uzrastom, vremenom izloženosti ekranima i jačinom svetla". Dodala je da su tinejdžeri osjetljiviji na svjetlost zbog puberteta, dok ta osjetljivost s godinama slabi.

Na kvalitet sna, navodi se, ne utiče samo vrijeme provedeno uz ekran, već i sadržaj. Neki programi mogu da opuste korisnika, dok drugi izazivaju emocije koje otežavaju uspavljivanje, piše Tportal.

Istraživači zaključuju da je odnos između korišćenja ekrana prije spavanja i zdravog sna složen i da zavisi od učestalosti, pola i vrste aktivnosti. Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se bolje razumio uticaj ovih faktora.

Karni savjetuje odraslima da sami isprobaju efekat: neka jednu nedelju koriste uređaje prije spavanja, a sledeću ih izbjegavaju barem sat vremena prije odlaska u krevet. "Ako bolje spavate bez uređaja, zadržite tu naviku. Ako ne primijetite razliku, možda uređaj nije problem za koji smo mislili da jeste", zaključila je.