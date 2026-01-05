Kineska AI megamreža već funkcioniše u industrijskom obimu i povezuje desetine instituta, dok je američka Genesis misija još uvijek u ranoj fazi razvoja.

Izvor: Perplexity

Bez prevelike pompe, kineski mediji su početkom godine objavili da je u Kini još 23. decembra 2025. godine puštena u rad nacionalna megamreža vještačke inteligencije za automatizaciju naučnih istraživanja.

Ovaj potez stigao je samo mjesec dana nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp najavio Genesis misiju, koju mnogi opisuju kao "AI Menhetn projekat", a koja je još uvek u ranoj fazi razvoja istraživačke AI mreže. Kako piše South China Morning Post, kineski sistem već funkcioniše u industrijskom obimu i oslanja se na SCNet, nacionalnu mrežu superkompjutera koja povezuje više od 30 istraživačkih institucija širom zemlje.

Nova platforma prima komande na prirodnom jeziku, automatski strukturira zadatke, raspodjeljuje računarske resurse, sprovodi simulacije, analizira podatke i isporučuje gotove naučne izvještaje. Trenutno opslužuje više od 1.000 korisnika širom zemlje.

Navodi se da kineska platforma, zasnovana na SCNet-u, istovremeno podržava oko 100 naučnih radnih tokova, odnosno različitih scenarija računskih i analitičkih zadataka u oblastima kao što su nauka o materijalima, biotehnologija i industrijska vještačka inteligencija. Ovakva raznovrsnost omogućava platformi da automatizuje različite tipove naučnih istraživanja i poveća efikasnost istraživača, smanjujući vreme utrošeno na rutinske proračune.

Američka Genesis misija razvoj svog sistema sprovodi kroz jasno definisane faze, a prvi dokaz koncepta očekuje se 270 dana nakon najave. Početni meseci biće posvećeni popisu resursa, kapaciteta i dostupnih fondova. Postoji mogućnost da će se SAD u početku kretati sporije, ali potom brzo nadoknaditi zaostatak, budući da zemlja raspolaže značajnim resursima.

Ipak, Kina djeluje spremno za sve scenarije i, za sada, jednostavno djeluje brže.

Otkako se vratio u Belu kuću kao predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp je u više navrata isticao da razvoj vještačke inteligencije predstavlja jedan od ključnih prioriteta njegove administracije.