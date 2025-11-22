Tvrdi se da kineski "čudotvorni plan" za električna vozila može na kraju da slomi i domaću i svjetsku auto industriju.

Izvor: Nio

Kinesko tržište električnih automobila, koje je godinama bilo motor globalnog EV buma, ulazi u ozbiljne probleme zbog prezasićenosti, velikih gubitaka i državne politike koja je podstakla previše ulaganja - tvrdi The Atlantic.

Kina je više od decenije snažno forsirala električne automobile. CSIS procjenjuje da je od 2009. do 2023. sektor dobio preko 230 milijardi dolara kroz subvencije, podsticaje i povlašćene kredite. Zbog toga danas u Kini električne automobile proizvodi oko 46 domaćih i stranih kompanija, daleko više nego što tržište realno može da podnese.

Sa desetinama brendova koji love iste kupce, izbio je klasičan rat cijenama. The Atlantic opisuje i neobičnu praksu električnih "polovnjaka" koji nikada nisu voženi. Proizvođači ih guraju dilerima da bi ispunili ciljeve, dileri ih registruju kao prodate, a zatim ih gotovo nove vraćaju na tržište sa velikim popustom. Čak je i Partijski dnevnik kritikovao ove trikove kao "narušavanje tržišnog poretka".

Umjesto da pusti tržište da eliminiše slabe igrače, država često "vadi" posrnule brendove kako bi sačuvala radna mjesta. Lokalna vlast u gradovima Vendžou i Hefej već je spasavala fabrike kompanija Nio i WM Motor, iako ti proizvođači i dalje bilježe stotine miliona dolara gubitaka. Rhodium Group procenjuje da subvencije za auto sektor sada odnose oko 3 posto prihoda centralnog budžeta, što je teško održivo dok država paralelno pokušava da razvija čipove, AI i druge napredne tehnologije.

Izvor: XPeng

Veliki zaokret stiže kroz političke vode: EV sektor prvi put posle više od deset godina nije svrstan u novi petogodišnji plan za period 2026-2030. To znači da Peking planira gašenje preostalih poreskih olakšica, nakon što je već ukinuo nacionalne subvencije 2022, a poreske popuste planira da svede na minimum do 2027. Poruka je da je industrija "zrela", ali zapravo se između redova vidi briga zbog viška kapaciteta i snažnog pritiska na cijene.

Kada domaće tržište više ne može da apsorbuje proizvodnju, sledeći korak je izvoz. Kineski elektromobili poslednjih godina stižu širom svijeta, od Južne Amerike do Evrope, pritiskajući konkurenciju nižim cijenama. Ali sada nailaze na političke barijere: SAD je uveo 100-postotne carine, EU i druge zemlje uvode dodatne takse uz optužbe za damping. Čak i šefica GM-a Meri Bara tvrdi da za kinesko EV tržište ovakav tempo nije održiv.

Za evropske proizvođače, pa i kupce, ovo je mač sa dvije oštrice. Kineski višak drži cijene nižim i prisiljava VW, Stellantis, Renault i druge da ubrzaju i pojeftine svoje modele. Ali ako trgovinski ratovi eskaliraju, a deo kineskih fabrika počne da se gasi, može nastati tržište puno jeftinih automobila, ali sa industrijom koja ne zarađuje dovoljno da nastavi razvoj. To je upozorenje The Atlantic-a: kineski "čudotvorni plan" za električna vozila može na kraju slomiti i domaću i svetsku auto industriju.