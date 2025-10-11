Električna i hibridna vozila čine skoro trećinu evropske proizvodnje automobila, objavio je Evrostat.

Prošle godine je u Evropskoj uniji proizveden 12,1 milion automobila, od kojih 3,9 milionahibridnih ili električnih automobila.

Električna vozila činila su 13 odsto proizvodnje, plug-in hibridi šest odsto, a hibridi bez punjača 13 odsto. Vrijednost proizvedenih električnih automobila bila je 57 milijardi eura, hibrida bez punjača 36 milijardi, a plug-in hibrida 29 milijardi eura. U 2024. godini, 43 odsto svih automobila uvezenih u Evropsku uniju bila su električna i hibrodna vozila, što je blagi pad za jedan procentni poen u odnosu na 2023. godinu.

S druge strane, izvoz električnih i hibridnih vozila iz Evropske unije činio je 28 odsto ukupnog izvoza, što je rast za jedan odsto međugodišnje.

Od 2017. godine trgovina ovim vozilima značajno je porasla a tada je uvoz električnih i hibridnih automobila činio samo osam odsto i izvoz dva odsto.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Vrijednost evropskog uvoza električnih i hibridnih vozila za prošlu godinu iznosi 42,4 milijarde eura, što je pad od 12 odsto međugodišnje, dok se vrijednost izvoza procjenjuje na 57,3 milijarde eura, za osam odsto manje nego u 2023.

Više od polovine električnih automobila uvezenih u Evropske unije dolazi iz Kine (55 odsto), zatim iz Južne Koreje (16 odsto), Japana i Sjedinjenih Američkih Država (po devet odsto).

Najveći uvozni partneri EU za električne automobile su Velika Britanija (31 odsto), Sjedinjene Američke Države (23 odsto) i Norveška (11 odsto), navodi se na veb stranici Evrostata.

Izvor: N1info