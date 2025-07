Ekran visoke rezolucije, moćan čipset, velika baterija - ako tražite dobar tablet, a ne želite da izdvojite previše novca, ne smete preskočiti Xiaomi Pad 7.

Izvor: Stefan Stojanović

Na našem testu se našao najnoviji model u Xiaomi ponudi tableta - Xiaomi Pad 7. U pitanju je uređaj vrlo primamljivih specifikacija i cene, koji nadograđuje odlični i veoma popularni Xiaomi Pad 6, koji smo testirali pre skoro dve godine.

Na prvi pogled, promene su male - ali samo kada je reč o dizajnu. Srećom, novi model nije ostao bez ključnih unapređenja, pa tako stiže sa novijim softverom (HyperOS 2), većim i svetlijim ekraom, snažnijim i novijim čipsetom, a tu je i nova generacija dodatne opreme.

Šta je sve novo, kako se Xiaomi Pad 7 pokazao na našem testu i gde je njegovo mesto na tržištu - saznajte u nastavku.

Xiaomi Pad 7: Dizajn

Izvor: Stefan Stojanović

Xiaomi Pad 7 na polju dizajna ne donosi drastične vizuelne promene u odnosu na prethodnika - i dalje je tu moderno aluminijumsko kućište, elegantan profil i solidan osećaj u ruci.

Sa dimenzijama od 251,2 x 173,4 mm, novi model je nešto širi i niži, ali postoji dobar razlog za to - umesto 16:10, odnos stranica ekrana je sada 3:2, pa je na raspolaganju više prostora za skrolovanje kada je tablet u horizontalnom položaju. Istovremeno, ram je stanjen za 0,3 mm, pa njegova debljina sada iznosi svega 6,2 mm i dodatno naglašava dobar osećaj u rukama. Težina tableta je 500 grama, što nije previše i nije predstavljalo problem u svakodnevnom korišćenju.

Izvor: Stefan Stojanović

Pozicija tastera i portova ostala je logična, a četiri stereo zvučnika sa Dolby Atmos podrškom zaslužuju posebnu pohvalu - zvuk je glasan, čist, a bas osetno jak. USB-C port se pridržava USB 3.2 Gen 1, što je veoma korisno za one koji žele brži prenos podataka putem kabla, a tu je i DP1.2 podrška zahvaljujući kojoj tablet može prenositi sliku na TV ili monitor - korisno i za rad i za zabavu.

Sistem kamera nije tu da impresionira, ali zadnja od 13 MP radi posao za skeniranje i brze fotke, dok je prednja od 8 MP pametno postavljena na sredinu duže strane ekrana. Možda deluje kao nebitan detalj, ali je to idealna pozicija za video pozive i nešto što nije uvek slučaj.

Izvor: Stefan Stojanović

Sve u svemu, Xiaomi je sa Pad 7 modelom napravio niz malih, ali korisnih dorada, bez gubitka onoga što je već bilo dobro. Ipak, moramo da istaknemo dve stvari koje nedostaju.

Iako internet uvek možete podeliti sa svog telefona ako ste u pokretu, nedostatak SIM kartice ne predstavlja problem. Međutim, odsustvo modema za povezivanje na mobilnu mrežu znači i odsustvo podrške za GPS povezivanje, pa se Xiaomi Pad 7 podrazumevano ne može koristiti za navigaciju u automobilu.

Druga stvar je nedostatak skenera otiska prsta. Xiaomi ni ove godine nije implementirao ovu funkciju u POWER taster (ili bilo gde drugde), pa oni koji vode računa o svojoj privatnosti moraju da se oslone na ručno (PIN, Pattern) ili manje bezbedno otključavanje licem.

Xiaomi Pad 7: Ekran

Izvor: Stefan Stojanović

Kod tableta je ekran ključan, a Xiaomi Pad 7 je na na tom polju odličan. Iako i dalje koristi IPS LCD umesto AMOLED panela, kvalitet prikaza je izuzetan za klasu kojoj uređaj pripada. Dijagonala ekrana je ovaj put nešto veća, 11,2 inča, a novi panel donosi i višu rezoluciju (3.200 x 2.136 piksela) i svetliji prikaz (do 800 nita), što je osetan skok u odnosu na prethodnika.

Zadržana je i brzina osvežavanja do 144 Hz, a 3:2 odnos stranica, kao što smo već rekli, daje dodatni prostor za rad, čitanje i surfovanje. Prikaz je oštar, boje žive i precizno kalibrisane, a ceo interfejs glatko reaguje na pokrete tokom korišćenja.

Za gledanje sadržaja, situacija je još bolja. Tablet podržava Widevine L1, HDR10 i Dolby Vision, pa smo mogli da uživamo u HD i HDR sadržaju na Netflix-u i sličnim servisima. Crna nije baš kao na OLED-u, ali je dovoljno duboka, dok su HDR efekti vrlo uočljivi.

U kombinaciji sa odličnim zvučnicima, Xiaomi Pad 7 je pun pogodak za sve koji uživaju u multimediji.

Xiaomi Pad 7: Performanse i softver

Izvor: Stefan Stojanović

Za potrebe dobrih performansi, Xiaomi je u Pad 7 ugradio Snapdragon 7+ Gen 3 čipset. Iako nije flagship, ovo rešenje srednje klase se u svakodnevnoj upotrebi ponaša kao da jeste. Sve radi brzo i glatko, aplikacije se otvaraju bez čekanja, animacije u HyperOS-u klize bez trzanja, a ni multitasking sa više aktivnih prozora ne predstavlja problem.

Ističe se i u grafički zahtevnim zadacima. Obrada fotografija i videa ne predstavlja problem, a igre kao što su Genshin Impact, Call of Duty: Mobile i Fortnite rade na visokim podešavanjima, često i u 60 fps. Blago zagrevanje kućišta jeste prisutno, ali bez pada performansi. Ukratko, ovaj tablet bez problema može da parira znatno skupljim konkurentima.

U slučaju modela koji smo testirali, čipsetu u pomoć priskače 8 GB RAM i 256 GB interne memorije.

Softverski, Xiaomi Pad 7 stiže sa HyperOS 2 softverom na bazi Android-a 15. Interfejs je intuitivan, brz, a funkcionalno donosi mnogo: deljenje ekrana, plutajuće prozore, pa čak i desktop režim za ozbiljniji rad kao na laptopu.

Kada je u pitanju politika ažuriranja - očekuju se četiri Android nadogradnje i šest godina sigurnosnih zakrpa, pa korisnici mogu biti sigurni da će ih tablet verno služiti godinama.

Xiaomi Pad 7: Baterija i punjenje

Izvor: Stefan Stojanović

Ispod haube Xiaomi Pad 7 tableta krije se baterija kapaciteta od 8.850 mAh – gotovo ista kao kod prethodnika, ali uz bolju autonomiju zahvaljujući efikasnijem čipsetu i HyperOS optimizacijama.

Na polju izdržljivosti baterije, Xiaomi Pad 7 briljira. Jedina stvar za koju smo sigurni da bi je ispraznila u toku jednog dana je gejming. Svi drugi zadaci, ako govorimo o obradi teksta, gledanju filmova, serija i YouTube-a, čitanju i surfovanju - teško. U realnim uslovima, na način na koji mi koristimo tablet, punili smo ga u proseku na svaka četiri dana.

Punjenje je takođe poboljšano u odnosu na prethodnika, pa sada podržava do 45 W žično punjenje. U praksi, bilo nam je potrebno oko sat i po vremena da tablet napunimo od 0 do 100%.

Xiaomi Pad 7: Dodaci

Izvor: Stefan Stojanović

Iako je Xiaomi Pad 7 sam po sebi dovoljno sposoban, Xiaomi u svojoj ponudi nudi neke dodatke koji dodatno unapređuju iskustvo korišćenja.

Xiaomi Pad 7 / 7 Pro Cover je zaštitna futrola koja se na tablet kači magnetno, štiti ekran i poleđinu, a pritom ne dodaje na širini. Napravljena je od fine veganske kože, sa mekanom unutrašnjom stranom, i podržava automatsko buđenje ekrana pri otvaranju. Preklop se savija u origami stilu kako bi se tablet postavio u položaj za lakše gledanje ili kucanje, a poseduje i zaštitnu traku za pametnu olovku.

Izvor: Stefan Stojanović

Oni koji žele da Xiaomi Pad 7 pretvore u uređaj nalik laptopu, to mogu da učine pomoću Xiaomi Pad 7 / 7 Pro Focus Keyboard tastature. U pitanju je rešenje sa "lebdećim" dizajnom i integrisanim touchpad-om koji podržava gestove prstima.

S druge strane, za one koji vole da pišu ručno ili one sa talentom za crtanje, tu je Xiaomi Focus Pen pametna olovka koja za desni bok tableta kači magnetno, gde se i puni bežično. Podržava 8.192 nivoa pritiska i radi praktično bez kašnjenja. Tu su i dva tastera s korisnim prečicama koje je moguće prilagođavati. Jeste malo skuplja nego što bismo voleli, ali u pravim rukama je "ubitačno oružje". To, nažalost, nisu naše ruke, ali naš kolega Milan je bio voljan da je isproba i za potrebe ove recenzije snimi jedan kratak video.

Pogledajte 00:42 Xiaomi Pad 7 test olovke Izvor: SmartLife Izvor: SmartLife

Xiaomi Pad 7: Cena i dostupnost

Xiaomi Pad 7 svi zainteresovani kupci mogu pronaći u brojnim maloprodajnim objektima širom Srbije. Na raspolaganju je identična konfiguracija kao ona koju smo mi testirali (8/256 GB), a može se kupiti već po ceni od oko 45.000 dinara.

Izvor: Stefan Stojanović

Alternativno, na raspolaganju je Xiaomi Pad 7 Pro verzija tableta, koja se ne razlikuje previše, ali za nešto veću cenu (oko 60.000 RSD) donosi nešto bolji čipset (Snapdgragon 8s Gen 3), kameru veće rezolucije (50 MP) i brže punjenje (67 W).

Da li vam se isplati? Razlike su zaista male i nećete pogrešiti ako izaberete Xiaomi Pad 7. Ipak, ako Pro model uhvatite na akciji - zašto da ne.