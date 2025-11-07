Kao razlog odlaganja navodi se da je za igru potrebno dodatno vrijeme kako bi imala visok kvalitet kakvu igrači očekuju

Izvor: Rockstar Games

Gejmeri širom svijeta nadali su se da se ovo neće desiti, ali ipak se dogodilo. Izlazak dugoočekivane igre Grand Theft Auto VI odložen je po drugi put.

Novi datum izlaska za GTA VI trenutno je 19. 11. 2026. To znači da ćemo igru da čekamo pola godine duže nego što je bilo u planu, s obzirom da je prvi datum izlaska bio krajem maja naredne godine.

Razlog odlaganja

Kao razlog odlaganja navodi se da je za igru potrebno dodatno vrijeme kako bi imala visok kvalitet kakav igrači očekuju.

Iz Take-Twoa kažu kako objavom tačnog datuma izlaska punih godinu dana prije nego je igra dovršena žele igračima da daju što više sigurnosti.

I sami vjeruju da će igra stvarno izaći tada. Doduše, isto su vjerovali i za prethodna dva termina u kojima je to trebalo da se dogodi.