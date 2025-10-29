Ne čekajte - odmah preuzmite Battlefield: Redsec.

Izvor: EA

Battle royale verzija Battlefield 6 igre zvanično je stigla i nosi naziv Battlefield: Redsec. Kupovina osnovne igre nije potrebna, pa ovu verziju mogu da preuzmu svi, i to potpuno besplatno.

Jasno je - EA direktno napada Call of Duty: Warzone.

Redsec nudi nekoliko režima igranja. Tu je klasičan battle royale sa velikom mapom za najviše 48 igrača istovremeno. Igračima su dostupne četiri klase, veliki izbor oružja i posebni zadaci koji donose "moćne predmete". Cilj, kao i uvijek, ostaje isti - preživjeti do kraja i ostati poslednji vojnik na terenu.

Izvor: EA

Tu je i "duo mod", koji omogućava da dva igrača zajedno uskoče u bitku. Ova verzija je namijenjena početnicima i odvija se na manjoj mapi.

"Gauntlet mod" donosi jedinstveni zaokret klasičnog battle royale koncepta. U njemu se osam timova od po četiri igrača nadmeće "u nizu specijalnih operacija koje pomjeraju granice svake ekipe".

Battlefield: Redsec takođe je povezan sa Battlefield Portal alatkom, koja omogućava igračima da sami kreiraju jedinstvena iskustva. EA kao primer navodi battle royale mečeve u kojima su dostupni samo čekići, ili varijante gdje su dozvoljeni isključivo headshot pogoci. Ovi alati su takođe potpuno besplatni.

Battlefield: Redsec dostupan je na svim platformama na kojima je izašao i Battlefield 6 - uključujući PS5, PC i Xbox Series X/S. Ako se popularnost održi, EA bi ovim naslovom mogao da ponovi uspeh glavne igre, koja je prodata u čak 7 miliona kopija u samo tri dana.