Suprotno normama pristojnog ponašanja, ChatGPT će davati tačnije odgovore na neljubazne upite.

Izvor: SMARTLife

Kaže se da lijepa riječ i gvozdena vrata otvara. Međutim, izgleda da to ne važi za vještačku inteligenciju. istraživanje koje je sproveo Univerzitet u Pensilvaniji pokazalo je da neljubazni upiti upućeni ChatGPT četbotu daju bolje odgovore od onih koji su formulisani pristojno.

U zanimljivoj studiji utvrđeno je da zahtjevi koji se mogu oceniti kao "veoma grubi" daju tačne rezultate u 84,4% slučajeva. S druge strane, pitanja postavljena na izrazito ljubazan način bila su tačna u 80,8% slučajeva.

Prosečna tačnost odgovora za različite nivoe ljubaznosti upita

Izvor: arXiv

Razlika možda ne djeluje velika, ali protivriječi ranijim otkrićima da četbotovi imitiraju opšteprihvaćene društvene norme i nagrađuju lijepo ponašanje. "Suprotno očekivanjima, neljubazna pitanja daju ubjedljivije rezultate od ljubaznih", navode autori istraživanja.

Kako bi bolje ilustrovali značaj svog otkrića, autori citiraju poseban izvještaj iz prethodne godine, prema kojem zahtjevi formulisani na neučtiv način negativno utiču na performanse modela.

Ali studija Univerziteta u Pensilvaniji ukazuje na nešto sasvim drugo, barem kada je riječ o ChatGPT-4o modelu - brub ton zapravo ima stabilizujući efekat i povećava tačnost odgovora. Prema autorima, novi modeli više ne pokušavaju da oponašaju društvene norme. Umjesto toga, ponašaju se kao obične mašine koje nagrađuju direktnost, a ne pristojnost. Ali šta bi moglo biti uzrok takvog ponašanja?

Tvrdi se da ljubazno formulisana, indirektna pitanja mogu da stvore dvosmislenost ("Da li biste mogli, molim vas, da mi kažete"). Direktno postavljeni zahtevi ("Reci mi odgovor"), s druge strane, uklanjaju mogućnost da se model zbuni zbog složenih jezičkih konstrukcija.

Iako istraživanje još uvijek čeka akademsku recenziju, već je privuklo pažnju stručnjaka iz ove oblasti - i pokazuje da budući AI modeli možda neće zahtijevati samo tehničku, već i društvenu kalibraciju.