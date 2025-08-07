OpenAI uvodi nove funkcije u ChatGPT kako bi bolje prepoznavao ozbiljnost psihičke krize i prestao da, poput ogledala, potvrđuje zablude korisnika. Uz pažljiviji pristup ličnim problemima, AI sada pokušava da bude odgovorniji sagovornik.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

ChatGPT i drugi AI modeli često ostavljaju utisak da su mudri i empatični, da nas stvarno razumijeju. Međutim, umjesto sagovornika koji nas vodi ka rešenju, vještačka inteligencija ponekad postaje ogledalo koje nam samo vraća ono što već mislimo i osjećamo - čak i kada su te misli pogrešne ili opasne.

Upravo tu nastaje problem, jer umjesto pomoći, može doći do učvršćivanja zabluda. OpenAI sada pokušava da se uhvati u koštac sa tim izazovima uvođenjem novih funkcija koje bi ChatGPT učinile odgovornijim saputnikom, posebno kada je u pitanju mentalno zdravlje.

Nove funkcije za podršku u emocionalnim krizama

Prema navodima OpenAI-ja, ChatGPT dobija unapređenja kada je riječ o odgovoru na psihološke tegobe. Kompanija navodi:

"ChatGPT je treniran da odgovara prizemljeno i iskreno. Bilo je slučajeva kada naš 4o model nije prepoznao znake zablude ili emocionalne zavisnosti. Radimo na daljem unapređenju modela i razvijamo alate koji će bolje prepoznavati znake mentalne ili emocionalne krize, kako bi ChatGPT mogao da odgovori na odgovarajući način i uputi korisnike na provjeren izvor pomoći kada je to potrebno."

Kompanija takođe priznaje da neki korisnici predugo koriste ChatGPT, pa će sistem početi da ih diskretno podsjeća da naprave pauzu.

"Počev od danas, vidjećete blage podsjetnike tokom dužih sesija, koji će vas podstaći da napravite pauzu. Nastavićemo da podešavamo kako i kada se ti podsjetnici pojavljuju, kako bi djelovali prirodno i bili zaista korisni."

Na kraju, OpenAI planira da unapredi način na koji ChatGPT pomaže korisnicima sa ličnim problemima. Kompanija navodi primer - ChatGPT ne bi trebalo da daje konačan odgovor na pitanje "da li da raskinem sa partnerom". Umjesto toga, cilj je da korisniku pomogne da problem sagleda iz više uglova i da sam dođe do rešenja.

ChatGPT nije profesionalac

Uprkos unapređenjima, ChatGPT ostaje samo koristan, ali nesavršen alat. Ništa nas ne sprečava da od njega tražimo savjet o stvarima koje nas muče, ali uvijek treba imati na umu da ovaj četbot nije profesionalno lice obučeno za rad sa psihičkim tegobama.