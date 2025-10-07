Da li sada moramo da pravimo greške kako bi naše objave djelovale ljudski, a ne kao djelo ChatGPT-a?

Sve je počelo bezazleno.Olvin Piterson, menadžerka jedne startap platforme, napisala je kolegi sa LinkedIn-a sasvim pristojnu poruku. Htjela je da ga pozove da zajedno promovišu događaj koji okuplja preko 4.000 startapa godišnje. Par rečenica, konkretno, profesionalno. Odgovor koji je dobila? "Veoma impresivna AI poruka."

Piterson je ostala bez teksta. Pisala je sama, u svom prepoznatljivom, direktnom stilu. Ipak, neko je u tome video potpis vještačke inteligencije. Na LinkedIn-u se odmah povela diskusija: da li je i dalje moguće pisati jasno i profesionalno, a da se ne zvuči kao ChatGPT?

Pisanje poslovnih mejlova i objava postalo je minsko polje. LinkedIn tvrdi da je više od polovine dužih postova na mreži generisano AI alatima.

"AI je već ušao u krvotok našeg pisanja, čak i ako ga ne koristite", kaže profesorka engleskog jezika Anet Vi sa Univerziteta u Pitsburgu.

Pošto ne postoji jasan standard da li AI sadržaj treba označiti, korisnici su postali samozvani "AI detektori". Sumnja pada na svakog ko piše previše uredno, previše gramatički ispravno ili previše "ispeglano".

"AI je sada duh koji lebdi nad svakim tekstom", kaže Vi za Business Insider.

Paranoja među piscima: Da li sada treba namjerno da pravimo greške?

Tako je nastao "imbotster sindrom", osjećaj da će vas ljudi optužiti da ste koristili AI, čak i kad niste. Šeril Klark, koja već 20 godina piše govore i objave za direktore, priznaje da danas mora da mijenja sopstveni stil da ne bi djelovala "previše savršeno".

"AI piše kao trkač koji ne zna da uspori", objašnjava ona. "Ljudi dišu, prave pauze, mijenjaju tempo. Mašina to ne zna."

Zbog toga iz svojih tekstova izbacuje sve što može da djeluje “robotski”: previše glatke prelaze, trodjelne liste i "em-dash" crtice. "Koristila sam ih 20 godina, ali AI ih je potpuno potrošio", priznaje.

I nije jedina. Mnogi profesionalci sada namjerno degradiraju svoj stil. Pišu neformalno, ubacuju sleng, čak i male greške - sve kako bi pokazali da iza tastature stoji čovjek.

"Poliran stil postao je mana, a male greške znak autentičnosti", objašnjava Kejsi Fisler, profesorka informacionih nauka sa Univerziteta u Koloradu.

Piterson kaže da je pokušala da ublaži ton svojih mejlova, ali bez uspjeha. "Kolega mi je predložio da poruku počnem sa ‘Nadam se da ste dobro’. Rekla sam mu - ako bih ja to dobila, pomislila bih da AI pokušava da zvuči ljudski."

Sami smo krivi

"Ne možete doneti nijednu odluku o pisanju, a da ne razmišljate o vještačkoj inteligenciji", kaže Vi. "Ili ga izbjegavate, ili ga svjesno oponašate."

Ironično, ono što danas zovemo "AI tonom" zapravo smo sami stvorili. Godinama smo brusili isti korporativni stil - formalne fraze, motivacione poruke i ritmične rečenice. AI je samo naučio od nas i vratio nam sve to nazad.

LinkedIn nije postao "robotski" zbog ChatGPT-a. Postao je takav jer većina nas već piše tako. Zato, u novoj eri profesionalne komunikacije važi jednostavno pravilo: što pažljivije pišeš - to više ličiš na mašinu.