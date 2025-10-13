Novi UFS 5.0 standard obećava gotovo duplo bolje performanse interne memorije u pametnim telefonima.

Izvor: Stefan_Stojanovic/Stefan Stojanovic

JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) upravo je predstavio novu generaciju fleš memorije koja će se uskoro naći u pametnim telefonima. Nazvan UFS 5.0, novi standard za skladištenje podataka sada je finalizovan i proizvođači će uskoro moći da počnu sa njegovom proizvodnjom.

Standard je fokusiran na unapređenje performansi i energetsku efikasnost. Ništa manje važno - UFS 5.0 će biti kompatibilan sa hardverom koji je prvobitno bio dizajniran za UFS 4.x standard.

UFS 5.0 nudi propusni opseg od 10,8 GB/s, što znači da gotovo duplira sekvencijalne performanse. Poređenja radi, UFS 4.0 i 4.1 standardi nude maksimalnih 5,8 GB/s.

Pored boljih performansi, nove tehnologije donose bolju sigurnost podataka, bolju stabilnost signala, dok poseban naponski kanal izoluje šum između fizičkog i memorijskog sloja, dodatno poboljšavajući pouzdanost.

JEDEC još nije saopštio kada ćemo tačno videti prve uređaje sa UFS 5.0 internom memorijom na tržištu, pa sve zavisi od proizvođača. Zato dobro obratite pažnju na listu specifikacija ako u dogledno vreme budete kupovali novi pametnim telefon - duplo bolje performanse su u pitanju.