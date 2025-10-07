Nakon punjača, na redu je izbacivanje USB kablova iz kutije pametnih telefona.

Izvor: Unsplash

Apple je 2020. godine izazvao pravu buru kada je odlučio da iPhone 12 pusti u prodaju bez punjača u kutiji. Obrazloženje je bilo jednostavno - većina korisnika već ima punjač kod kuće, pa bi njegovo izostavljanje značajno smanjilo elektronski otpad. Iako je potez u početku izazvao podsmijeh i kritike, ubrzo su i drugi proizvođači krenuli istim putem. Kako stvari stoje, sada smo na pragu novog koraka - telefona bez USB kabla.

Kako je objavio jedan korisnik Reddit-a, njegov novi Sony Xperia 10 VII telefon nije stigao ni sa punjačem ni sa USB kablom u pakovanju. Na kutiji telefona jasno su nacrtane ikone koje pokazuju da oba dodatka nedostaju. Iako Sony odavno nije među jačim igračima u industriji, ovaj potez bi mogao da najavi novi trend koji će u narednim godinama postati standard.

Izvor: YouTube / GSMArena

Razlog? Isti kao i sa punjačima. Posle skoro decenije USB-C standarda, prosječan korisnik već ima nekoliko kablova kod kuće, a njihovo izbacivanje iz kutije smanjuje otpad i troškove, bez većeg uticaja na korisničko iskustvo. Apple je već povukao isti potez u slučaju novih AirPods 4 i AirPods Pro 3 bežičnih slušalica, koje takođe stižu bez priloženog kabla.

Naravno, ekološki motivi su samo dio priče. Glavni razlog je - profit. Svaki kabl manje u kutiji znači malu uštedu po uređaju, što se na milionskim serijama pretvara u ogroman novac. Uz to, kupci koji nemaju kabl moraće da ga kupe posebno. Idealno.

Korisnici u komentarima objave ističu da bi ovakav trend mogao da dovede do porasta prodaje jeftinih, nekvalitetnih kablova koji se brzo kvare, pregrevaju ili usporavaju punjenje. Drugim rečima - manje otpada možda, ali i više glavobolje za korisnike.

Sada je samo pitanje koliko će drugim proizvođačima trebati da krenu Sony-jevim stopama. Sledeće što nas čeka moglo bi biti samo - telefon i papirić sa QR kodom.