Roblox je već zabranjen i u Iraku i Turskoj zbog sličnih zabrinutosti.

Izvor: Youtube / Geoffrey James / Screenshot

Rusija je blokirala pristup američkoj platformi za igre Roblox uz obrazloženje da distribuira "ekstremističke materijale i LGBT propagandu".

Najavljujući ovu mjeru zabrane Roskomnadzor, nadzorno tijelo za komunikacije, saopštilo je da je Roblox "prepun neprikladnih sadržaja koji mogu negativno da utiču na duhovni i moralni razvoj djece", prenosi Reuters.

Zbog zabrinutosti da pedofili i s***ualni predatori iskorišćavaju platformu za zlostavljanje djece, platforma Roblox, koja je u trećem kvartalu ove godine svakodnevno imala u proseku 151,5 miliona aktivnih korisnika, zabranjena je u još nekoliko zemalja, uključujući Irak i Tursku.

Kompanija je na svojoj veb stranici objavila da je strogo posvećena bezbjednosti korisnika, uključujući i putem kontrolnih instrumenata vještačke inteligencije, timova za moderiranje preko saradnje sa stručnjacima za sprovođenje zakona i bezbjednost djece.

Roskomnadzor ima dugu istoriju ograničavanja djelovanja zapadnih medija i tehnoloških platformi za koje procijeni da plasiraju sadržaje kojima se krše ruski zakoni.