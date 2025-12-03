Najnovi snimak pokazuje koliko su humanoidni roboti napredovali - Unitree G1 bez problema rukuje košarkaškom loptom i izvodi precizne šuteve.

Izvor: X / @NliGjvJbycSeD6t

Humanoidni roboti napreduju nevjerovatnom brzinom, ali većina i dalje hoda ukočeno i nesigurno. Međutim, Unitree G1 je potpuno druga priča. Ovaj robot je već pokazao izuzetnu agilnost, ali najnoviji snimci sada prikazuju još impresivnije mogućnosti - G1 umije da igra košarku!

Istraživački tim sa Hongkonškog naučno-tehnološkog univerziteta (HKUST) programirao je G1 robota tako da može da rukuje košarkaškom loptom, dok precizne pokrete i šuteve izvodi slično kao profesionalni igrači. Istraživači su koristili SkillMimic, sistem za modelovanje koji primjenjuje vještačku inteligenciju i uči na osnovu ljudskih pokreta, zatim ih usavršava u virtuelnom okruženju, kako bi robot na kraju mogao da primjeni naučene pokrete i u stvarnom svijetu.

Dakle nije riječ samo o pukom šutiranju na koš. Unitree G1 pokazuje zavidnu vještinu i fleksibilnost. Njegova pokretljivost i stabilnost omogućavaju izvođenje složenih i dinamičnih zadataka, što predstavlja značajan iskorak u razvoju humanoidne robotike.

First-ever real-world basketball demo

by a humanoid robot



Bonus: I became the first person to record a block against a humanoid#Robotics#AI#TechDemo#NBApic.twitter.com/mERAsHxsLI — Yinhuai (@NliGjvJbycSeD6t)November 20, 2025

Ovaj rad nije samo impresivna demonstracija, već i veliki korak ka smanjenju jaza između simulacije i primjene u realnom okruženju. Prelazak AI modela iz virtuelnog u fizički svijet otvara put humanoidnim robotima koji će moći da obavljaju zahtjevne poslove u magacinima i drugim radnim sredinama u kojima sarađuju sa ljudima, piše Blikk.

Unitree G1 robot predstavljen je prošle godine, a prodaja je počela u februaru ove godine, po cijeni od oko 13.500 dolara.