Novi Facebook sistem daje prednost novijem i relevantnijem sadržaju, dok vještačka inteligencija dodatno personalizuje preporuke i rezultate pretrage, sa ciljem da korisnici više vremena provode na platformi.

Izvor: Yui Mok / PA Images / Profimedia

Facebook je najavio promjene algoritma zbog kojih će se korisnicima prikazivati znatno više kratkih videa (Reels) koji im zaista odgovaraju. Cilj je da se svakom korisniku prikaže sadržaj koji ga najviše zanima, kako bi više vremena provodio na platformi i kako bi mu se, naravno, prikazalo što više reklama.

Facebook će ubuduće davati prioritet novijem sadržaju, pa će korisnicima prikazivati i do 50% više Reels videa objavljenih tog dana. Uz to, iz kompanije Marka Cukerberga kažu da žele da se "vrate korijenima" i ponovo povežu ljude sa prijateljima i porodicom. Korisnici su sličan pokušaj već imali priliku da vide prije nekoliko godina, ali su s vremenom fokus ponovo vratio na viralni sadržaj.

Zeleno svijetlo za AI klipove

Promjene algoritma nisu došle slučajno. Facebook je sproveo interno testiranje koje je pokazalo da korisnici žele da vide što više novih video zapisa. Kada im se takav sadržaj prikazuje, ljudi češće otvaraju aplikaciju i više vremena provode na platformi.

Iz kompanije dodaju da je video već godinama jedan od najpopularnijih formata na Facebook-u i da se vrijeme gledanja ove vrste sadržaja svake godine povećava za oko 20%.

Interesantno je da algoritam neće praviti razliku između stvarnih i AI videa. Dakle, ako Facebook prepozna da volite klipove koje su napravili alati kao što su Sora ili Midjourney, dobićete više takvog sadržaja. S druge strane, ako preferirate videe svojih prijatelja - algoritam će to ispratiti.

Kako je Džadžit Čavla iz Facebook-a objasnio za CNET, sve zavisi od signala koje korisnik šalje algoritmu. Ako lajkujete, komentarišete i dijelite određene objave, prikazivaće vam se više sličnih. Ako ih označite kao "ne zanima me", biće ih sve manje.

Uz to, Facebook uvodi i preporuke prilikom pretrage koje pokreće vještačka inteligencija (AI). AI će korisnicima predlagati pojmove za pretragu na osnovu tema i sadržaja za koje su ranije pokazali interesovanje.