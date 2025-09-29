Apple nije završio sa lansiranjem novih uređaja - evo šta sve očekujemo do kraja 2025. godine.

Izvor: SmartLife / YouTube / Apple / Printscreen

Iako je iPhone 17 serija nedavno lansirana i iako su novi M5 Mac računari pomjereni za početak 2026. godine, to ne znači da će ostatak Apple-ove ponude mirovati. Apple navodno sprema još nekoliko novih uređaja prije kraja godine.

Kompanija bi mogla da organizuje još jedan događaj u oktobru ili novembru. Alternativno, postoji mogućnost da se odluči za nedelju dana tihih objava na svom sajtu, što je radila i ranije kada je predstavljala nove iPad modele, AirPods Max slušalice i HomePod zvučnike.

Najviše se govori o novoj generaciji iPad Pro tableta, koji bi trebalo da stigne već u oktobru. Osim M5 čipa, očekuje se i nova prednja kamera, a moguće je da će Apple implementirati isti četvrtasti senzor selfi kamere iz iPhone 17 serije radi unaprijeđenog Center Stage iskustva.

Izvor: YouTube / Apple

Pored toga, stižu glasine da Apple priprema novu verziju Apple TV 4K uređaja za 2025. godinu, i to sa A19 čipom i dodatnom memorijom kako bi mogao da pokreće Apple Intelligence funkcije, tvrdi MacRumors.

Kada je riječ o audio uređajima, izvori se razilaze - neki tvrde da stiže HomePod 3, dok drugi očekuju HomePod mini 2. Šta god da se pokaže kao tačno, novi zvučnik se gotovo sigurno može očekivati uskoro.

Druga generacija AirTag trackera takođe se sprema za debi. Iako je prvobitno bila planirana za WWDC 2025, sada djeluje da će se pojaviti do kraja godine sa novim U2 čipom i dodatnim funkcijama.

Na kraju, iako M5 Mac računari kasne, Apple bi ipak mogao da predstavi jeftiniji MacBook model. Ono što ga čini posebno zanimljivim jeste to što bi navodno trebalo da koristi iPhone čip, što bi moglo da stvori potpuno novu kategoriju laptopova.