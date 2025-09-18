Nakon što je vidio ponašanje iPad korisnika, Apple je odlučio da bi ekran osjetljiv na dodir mogao da ima smisla na MacBook računarima.

Izvor: Apple

Apple bi konačno mogao da popusti i donese ekrane osjetljive na dodir na MacBook računare. Dok kompanije kao što su Samsung i Microsoft već godinama nude premijum laptope sa "touchscreen" panelima, gigant iz Kupertina je uporno odbijao da prihvati ovakav dizajn. Međutim, analitičar Ming-Či Kuo sada tvrdi da je Apple promijenio mišljenje.

Prema njegovim informacijama, prvi MacBook Pro sa OLED ekranom, koji se očekuje naredne godine, ujedno će biti i prvi MacBook Pro sa ekranom osjetljivim na dodir. Panel će proizvoditi Samsung i koristiće "on-cell touch" tehnologiju.

Masovna proizvodnja ovog modela planirana je za kraj 2026. godine.

Kuo navodi da ovaj "zaokret izgleda odražava Apple-ovo dugogodišnje posmatranje ponašanja iPad korisnika, što ukazuje da u određenim situacijama kontrole dodirom mogu poboljšati i produktivnost i cjelokupno korisničko iskustvo". Istovremeno, ovo posmatranje korisnika izgleda da je ublažilo strahove kompanije da bi MacBook sa ekranom osjetljivim na dodir mogao da ugrozi prodaju Apple-ovih tableta.

Izvor: Apple

Detalji zasad nisu poznati. Ostaje pitanje da li će MacBook imati 360° šarku kako bi mogao da se koristi kao tablet, ali i da li će podržavati Apple Pencil pametnu olovku.

Pored toga, Apple radi i na povoljnijem MacBook modelu, koji će koštati 700 dolara i koristiti Apple A18 Pro čipset iz iPhone 16 Pro serije. Taj prvi model neće imati touchscreen ekran, siguran je Kuo.

Međutim, druga generacija povoljnog MacBook-a, planirana za 2027. godinu, mogla da dobije touchscreen, a Kuo naglašava da je riječ o mogućnosti o kojoj se u Kupertinu i dalje raspravlja.