Studija kompanije Kaspersky otkriva da digitalni mitovi i pogrešna uvjerenja korisnika o internetu još uvijek žive

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Studija Uzbuđenje, pogrešna uvjerenja i velika nesigurnost, kako se globalni potrošači uključuju u digitalni svijet otkriva kontroverzne stavove korisnika u vezi sa zaštitom ličnih podataka. Na primjer, 49 odsto ispitanika smatra da pokrivanje veb kamere digitalnih uređaja pomaže očuvanju njihove privatnosti. Istovremeno, 40 odsto vjeruje da inkognito režim rada pregledača štiti privatnost njihovih onlajn aktivnosti. Ovi brojevi pokazuju da još uvijek postoji izazov razlikovati šta je bezbjedno i privatno, a šta nije.

Uprkos decenijama korišćenja digitalnih uređaja i prihvatanja sajber bezbjednosti kao stvarne i ključne teme, razlikovanje onoga što jeste i nije bezbjedno i dalje je nekim teško.

Novo istraživanje dokazuje da korisnici mogu biti kontradiktorni u svojim digitalnim navikama i stavovima prema digitalnoj privatnosti. S jedne strane pokrivaju kameru laptopa kad je ne koriste i upotrebljavaju incognito režim pregledača interneta. To je dobro. S druge strane, skoro polovina ispitanika (44 odsto) igra mini-igre na mreži i radi testove radi zabave. Na taj način šalju lične podatke nepouzdanim izvorima da bi pristupili tim igrama i objavljuju rezultate na društvenim mrežama. Na ovaj način, indirektno, uključuju i svoje prijatelje u ovu neopreznu piramidu dijeljenja podataka.

Značajno je da polovina svih korisnika strahuje da glasovni asistenti stalno prisluškuju i prikupljaju lične podatke. Kao odgovor, skoro trećina ispitanika (28 odsto) pribjegava prebacivanju svojih uređaja u režim rada u avionu tokom važnih privatnih razgovora.

Oko 40 odsto korisnika pogrešno vjeruje da ih aktiviranje inkognito režima čini potpuno nevidljivim na mreži. Iznenađujućih 24 odsto je spremno da klikne na nepoznate linkove u aplikacijama za četovanje, potencijalno ugrožavajući bezbjednost.

Ana Larkina, analitičarka veb sadržaja kompanije Kaspersky, pokušala je da objasni rezultate ovog novog istraživanja.

„Naše istraživanje naglašava značaj dobro informisanog pristupa sajber-bezbjednosti i digitalnoj privatnosti. Da bismo osigurali bezbjednost i zaštitu, neophodno je da zadržimo kritičan način razmišljanja, oslanjajući se na proverene izvore i činjenice. To podrazumijeva zanemarivanje nedokazanih tehnika i mitova. Štaviše, primjena sveobuhvatnog bezbjednosnog rešenja robusne zaštitu od širokog spektra prijetnji i rizika može se pokazati neprocjenjivom”, zaključila je Larkina.

Da li i vama digitalni mitovi i pogrešna uvjerenja prave problem ili ste ih prevazišli?