Bez mikrofona, bez hakovanja - samo vibracije kućišta telefona bile su dovoljne naučnicima da otkriju sadržaj razgovora.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Telefonski razgovori ubuduće bi mogli da budu prisluškivani samo na osnovu sićušnih vibracija na površini pametnih telefona.

Naučnici sa Pen Stejt univerziteta pokazali su da je pomoću milimetarskog talasnog radara moguće "uhvatiti" vibracije koje proizvodi slušalica pametnih telefona - čak i sa tri metra udaljenosti.

U eksperimentu je radar, sličan onima koji se koriste u autonomnim vozilima i naprednim senzorima pokreta, postavljen nekoliko metara od pametnog telefona. Dok je kroz slušalicu puštan govor, radar je detektovao mikroskopske vibracije na površini uređaja izazvane zvučnim signalom.

Te vibracije nisu primjetne ljudskim čulima niti obližnjim mikrofonima, ali se šire kroz cijelu konstrukciju telefona. Podaci koje radar prikupi obrađuju se radi uklanjanja šuma iz okruženja i samog hardvera, a zatim se analiziraju pomoću mašinskog učenja.

Pošto standardni sistemi za prepoznavanje govora zahtijevaju čist i kvalitetan zvuk, oni ne daju dobre rezultate na "bučnim" radarskim podacima. Zato su istraživači prilagodili Whisper, model za transkripciju govora otvorenog koda. Treniranjem samo 1% njegovih parametara, istraživači su uspjeli da radarske podatke pretvore u tekst sa tačnošću od 60% za rečnik od 10.000 riječi.

Ovo istraživanje nastavlja rad istog tima iz 2022. godine, kada su istraživači pokazali da radarski senzori mogu da prepoznaju do 10 unaprijed određenih riječi, slova ili brojeva sa oko 83% tačnosti, ali samo na udaljenosti do 30 cm od telefona - značajno manje nego pomoću nove metode.