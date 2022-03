Bolja kamera i drugačiji displej zahtijevaju deblje iPhone 14 kućište - pogledajte prve slike novih telefona.

Izvor: Twitter / Printscreen / MingChiKuo

iPhone 14 linija je trenutno u EVT fazi (engineering validation test) što znači da su dizajn, specifikacije i unutrašnja građa uređaja završeni i da se sprovode testovi kvaliteta rada i upotrebe, ali i kvaliteta izrade svih novih iPhone modela.

Apple je, izgleda i po potvrdi izvora 9to5Mac sajta, odlučio da se novi A16 Bionic čipset nađe samo u iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max telefonima, a da se za iPhone 14 i novi iPhone 14 Max bira čipset na i dalje pet nanometara (A16 Bionic biće 4 nm).

Razlika između iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max u odnosu na iPhone 14 i iPhone 14 Max biće i notch koji će biti zadržan na poslednja dva, dok će moćniji iPhone uređaji imati novi sistem sa isječkom oblika kruga i pilule jednog pored drugog i novim sistemom kamera i senzora ispod ekrana.

Sa zadnje strane dva moćnija telefona dobiće nove kamere rezolucije 48 MP, što će uticati na povećanje debljine uređaja i na još veću izbočinu sa zadnjeg dijela Pro i Pro Max telefona.

Prvi put bi ba iPhone telefonu trebalo da vidimo i periskop kameru i 5x optički zum, sa čime se slaže izvor pomenutog sajta, ali i pouzdani dojavljivač Ming Kuo.

Ovako bi iPhone 14 mogao da izgleda:

Što se cijena tiče, one će biti slične ovogodišnjoj liniji iPhone telefona, ali će razlika biti u početnom modelu - iPhone mini više neće postojati i ulazni model imaće veći ekran, uz početnu cenu od 799 dolara, čime Apple praktično podiže cijenu samo tom modelu i to za 100 do 150 dolara.

Premijera iPhone 14 serije desiće se, tradicionalno, već u septembru i to ovog puta sve su prilike opet pred publikom, što će biti prvi put za gotovo tri godine - poslednja uživo održana Apple konferencija je ona iz 2019. godine, da bi 2020. iPhone 12 čak i kasnio, a iPhone 13 je ponovo predstavljen u snimljenom programu, koji je emitovan u očekivanom, septembarskom terminu.

Šta biste vi voljeli da iPhone 14 donese?