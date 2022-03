O ceni i specifikacijama se još uvek ništa ne zna, a najviše se govorilo o operativnom sistemu.

Telefon će se pojaviti pod imenom Nothing phone 1, radiće uz pomoć Nothing operativnog sistema (zasniva se na Androidu) i Qualcomm Snapdragon čipseta, ali neće biti konkurencija OnePlus brendu, nego - Apple kompaniji!

Ranije je moglo da se pročita da će prvi Nothing telefon biti providan (kao Nothing Ear 1 slušalice), a u novom kratkom trejleru se vidi da sa zadnje strane ima ugrađene svetleće trake.

Nije sigurno čemu svetleći elementi tačno služe – neki spekulišu da se radi o novom načinu za signaliziranje primljenih poruka i notifikacija.

O ceni i specifikacijama se još uvek ništa ne zna, a najviše se govorilo o operativnom sistemu. Tako se saznalo da će Nothing OS "razložiti" Android, a kako bi se fokusirao na najosnovnije funkcije. Izgleda da je i operativni sistem minimalistički, kao i dizajn, što je u skladu s imenom - Nothing.

Kompanija, kako se tvrdi, nema nameru da se takmiči s drugim proizvođačima Android telefona, već radije cilja kompaniju Apple, a najviše kada je povezanost uređaja u pitanju. Apple je ranije demonstrirao prebacivanje fotografija s iPad na iMac uređaj, a uz pomoć trećeg, potpuno odvojenog MacBook-a, i to bežično, bez prethodnih podešavanja.

Nothing cilja upravo takvu povezanost, a s Phone 1 modelom dobija centralni uređaj za to.

You’ve speculated, and now you know.



Nothing phone (1) is officially coming.



It’s unlike anything else.



Summer 2022.



Sign up for the latest updates on https://t.co/pLWW07l8G7. pic.twitter.com/Lo4UPkk7MT