Neki iPhone korisnici pitaju se - otkud plava tačka u gornjem, levom uglu njihovih novih iPhone telefona.

Izvor: MONDO/Petar Stojanović

Kompanija Apple voli svoje korisnike da informiše o tome šta se sa njihovim telefonom dešava u svakom trenutku.

Iako mnogi to i dalje ne znaju, Apple jasno pokazuje kad neka aplikacija ili servis koriste kameru ili mikrofon telefona u pozadini i to pomoću posebnih narandžastih i zelenih tačaka, koje se pojavljuju u gornjem desnom uglu iPhone uređaja, odmah do notch-a.

Sa nekim od poslednjih ažuriranja Apple je korisnicima na sličan način dodao još jedno prosto obaveštenje, pomoću kojeg će korisnici još bolje imati uvid u to šta se dešava sa njihovim telefonima.

Pojavila se i plava tačka, zbog koje su neki korisnici pomislili da nešto nije u redu na njihovom iPhone-u, ali sve je OK, jer je plava tačka relativno nov sistem označavanja aplikacija u okviru iOS sistema.

Neke aplikacije, znamo da to Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp i druge imaju, dobile su plavu tačku, koja se prikazuje u gornjem, levom uglu ekrana. Ona označava da je aplikacija nedavno ažurirana i da sadrži nove funkcije koje bi korisnika mogle da zanimaju. Plavom tačkom Apple, takođe skreće pažnju korisnicima da bi ta aplikacija mogla da utiče i na njihovu privatnost i da bi bilo dobro da se informišu o tome šta je tačno u aplikaciji promenjeno.

Plava tačka pojavljuje se i pored ikonice aplikacije na početnom ekranu i to ne samo na iPhone, nego i na iPad uređajima.

Još jedna verzija plave tačke jeste ona koja sadrži belu strelicu okrenutu gore, udesno - ovo znači da je aplikacija ažurirana nedavno i da pristupa lokaciji uređaja. Bela strelica može, takođe biti prikazana na istom mestu samostalno što ima isti cilj - da obavesti korisnika da ta aplikacija u tom trenutku koristi GPS ili mrežnu lokaciju njegovog iPhone telefona ili iPad tableta.