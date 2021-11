Vjerovali ili ne, dilemu oko toga da li želite iPhone ili Android riješio je, na neki način, lično Tim Kuk.

Izvor: SmartLife / YouTube / PhoneBuff

Apple iPhone bio je poznat kao zaštićen uređaj od virusa i napada kojima su Android korisnici bili mnogo više izloženi.Sada se situacija promijenila i od Pegasus skandala Apple ne uspijeva da se izdigne iznad situacije, jer je upravo iPhone bio vrlo često eksploatisan telefon, preko kojeg su napadi širom svijeta vršeni.

Kompanija oduvijek važi za vrlo čvrstu kad je stav o otvaranju iPhone prodavnice aplikacija u pitanju - to ne dozvoljavaju ni pokoju cijenu i u trenutku kad će tu odluku možda istorijski biti primorani da promene pod pritiskom EU regulativa Apple glasnije, nego ikad napada otvorenost Android prodavnice, ali i same platforme.

Direktor Apple kompanije poznat je po svojim vrlo kontrolisanim i pažljivo izvaganim izjavama, koje daje tokom intervjua, ali i vrlo britkim kad je protivnički Android operativni sistem u pitanju.

Tim Kuk dao je intervju The New York Times video mreži tokom kog je razjasnio i jednu od najvećih nedoumica, koje realno muči veliki broj korisnika u ovom trenutku - koji telefon kupiti, Android ili iPhone. “Mislim da ljudi danas imaju slobodu izbora. Ako želite da instalirate aplikacije sa spoljnih izvora, vi možete da kupite Android telefon. Izbor postoji kad odete kod operatora ili prodavnicu telefona“, rekao je Kuk.

Vidi opis DA LI DA KUPITE ANDROID ILI IPHONE? Jedan odgovor bi mogao da bude rješenje dileme Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: SmartLife / Apple Br. slika: 13 13 / 13

Naravno, poenta na iPhone račun uslijedila je odmah zatim: “Sa naše tačke gledišta, to bi bilo kao da sam proizvođač automobila koji govori kupcu da ne stavlja vazdušne jastuke i sigurnosne pojaseve u automobil. Nikada ne bih pomislio da to uradim u današnje vrijeme. Previše je rizično raditi to. I iPhone ne bi bio to što jeste da nije obezbijedio maksimalnu sigurnost i privatnost“.

Tim Kuk je, drugim rečima, rekao da ko želi da instalira aplikacije trećih strana i van zvanične prodavnice izabere Android. Ko to ne želi - neka izabere iPhone.

Ono što Tim Kuk nije rekao jeste kako je to Pegasus uspeo da nadmaši “maksimalnu sigurnost i privatnost“, koju svaki iPhone ima, kao i šta se dešava sa sve većim brojem aplikacija i softvera, koji uspješno targetira i iOS korisnike.