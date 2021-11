PRETUČEN ALEKSANDAR BOGUNOVIĆ ZVERKA: Iz rijalitija pobegao u Užice, tamo ga napali nasred ulice - "Čuo sam jauke"

Bivši zadrugar Aleksandar Bogunović Zverka navodno je pretučen na ulici.

Izvor: Kurir/Nikola Andjic

Bivši zadrugar Aleksandar Bogunović poznatiji kao Zverka navodno je napadnut od strane nepoznatih mladića u Užicu. Nakon što je pobegao sa imanja u Šimanovcima, rijaliti igrač uputio se ka Užicu, gde je odlučio da se sakrije od svih dešavanja u prestonici.

Aleksandra je grupa mladića napala, iako ih on nije provocirao, niti radio bilo šta što bi moglo da izazove takvu reakciju. Zverkina devojka dozivala je ljude upomoć, pokušala je da zove policiju, ali od strana se sledila.

Zverka je kod sebe imao nekoliko hiljada dinara, skupoceni sat koji mu je vredna uspomena, a grupa nasilnika mu je to oduzela.

"Bio sam tu, šetao sam psa, pa sam slučajno naišao na tu situaciju, koja me je šokirala pravo da vam kažem. Zato sam i odlučio da ispričam šta se desilo. Dok sam šetao psa, čuo sam jauke, viku i dreku, kad sam prošao pored jedne uličice tu, video sam istetoviranog mladića koji leži dole na ulici i devojku koja skakuće oko njega, pokušava da mu pomaže. Prišao sam da vidim šta se desilo, ali ona je bila u histeriji i nije mogla da govori, a on je ćutao kao zaliven.

Prepoznao sam da je to taj momak iz rijalitija, što je skoro pobegao, mislim, viđamo ga ovde svi već danima, stvarno nema nikakvih problema sa njim. Momak se normalno ponaša, nije kao da izaziva ponašanjem ili tako nešto, stvarno ne. I ja sam im pomogao tu da dođe sebi, kupio sam mu vodu, da se umije, ponudio sam mu prevoz, da zovemo policiju, odbio je, nije hteo, ne znam zašto, nisam ni hteo da se mešam. On je posle otišao u stan sa devojkom, pozvali su taksi i otišli, to je to", rekao je izvor portalu Republika.rs.

Zverka nije bio raspoložen da daje izjave, pa je poručio da će se javiti kada bude bio spreman da progovori o svemu što se desilo.