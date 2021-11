DISKVALIFIKOVANI UČESNIK SE VRAĆA U ZADRUGU?! Duguje 150.000 € i tvrdi: Nisam potpisao raskid ugovora

Mc Damiro je otkrio da ga je sukob sa Filipom Carem naveo da napusti takmičenje, te da će ga tužiti jer ga je udario i to više puta, ali i tvrdi da nije potpisao nikakav raskid ugovora, te da je navodno u pregovorima oko povratka u rijaliti.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Aleksandra Kostadinović i MC Damiro pobegli su iz rijalitija Zadruga, zbog čega je u Belu kuću odmah stiglo pismo Veliko šefa kojim je saopšetno da se od Aleksandre na sudu tražiti 50.000 evra, a od Damira čak 150.000 jer mu ovo nije prvi beg iz rijalitija.

MC Damiro se odmah po napuštanju rijalitija oglasio na društvenim mrežama i zamolio svoje pratioce da mu pomognu da nađe gde će da prespava, a sada je poručio i da je navodno u pregovorima za povratak u rijaliti.

"Car je mene već jednom udario i nije diskvalifikovan. Sada ovaj sukob, meni je pao mrak na oči, kamera to nije propratila ali on je mene udario ramenom u grudni koš i rekao mi 'j**em ti maju i ćerku', tu sam pukao i otišao na kapiju. Detalje razgovora van kapije ne bih iznosio jer sam u pregovorima još sa Milicom Mitrović oko povratka. Ako sve bude okej, ja bih se vratio, jer ovo je bilo u afektu, nisam mogao više da izdržim da me maltretira i psuje mi najmilije", rekao je Damiro i dodao:

"Nisu mi još vratili pasoš, niti sam potpisao išta za raskid ugovora, postoji šansa da se vratim ako pregovori budu prošli dobro sa produkcijom".

Ovo nije prvi put da u ovoj sezoni učesnici pobegnu iz rijalitija. Pre nekoliko nedelja iz rijalitija je pobegao i Aleksandar Bogunović Zverka.