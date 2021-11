MRZIM BEOGRAD, NEĆU DA GUBIM VREME NA DEBILČINE! Starleta hapšena zbog krijumčarenja RAZBESNELA pratioce – "Ostani tamo"

Nina Prlja ponovo u Emiratima

Izvor: Instagram/official_nina_prlja

Nekadašnja učesnica rijalitija Parovi i voditeljka Nina Prlja razbesnela je objavom na Instagramu na kojoj je, pozirajući u restoranu u Dubaiju napisala da "mrzi Beograd".

Rođena Beograđanka koja je dospela u žižu javnosti nakon hapšenja zbog navodnog krijumčarenja narkotika u Emirate, o čemu je pričala u Parovima, u podugačkom Instagram postu je objasnila i zašto mrzi prestonicu Srbije.

Njen post prenosimo u celosti:

"Dok sam gledala kroz prozor aviona odlazeći iz grada kojeg mrzim, pokušavala sam da se setim lepih trenutaka odatle ...

Ali nema. Mrzim ga, jer i on mene mrzi. Beograd ...

Odlazim da sredim misli i da dobijem odgovore na pitanja koja me muče . Zašto ja gubim vreme na neke debilčine , nikad mi neće biti jasno ... Dok nisam ukapirala da sam i ja debil. Takve i privlačim . To je istina koju sebi teško priznajem. Ali priznajem.

I to je pomak .

Dok sebi nešto ne priznate, ne možete ništa ni ispraviti, niti drugačije pristupiti problemu (koji god da je ) da li je to neželjena kilaža, loš brak ili loš posao koji vas guši svakodnevno... priznajte sebi - da bi se to promenilo.

Druga stvar koja me muči je vreme... i zašto mi bog uvek ne ukaže ranije na greške koje pravim po stoti put, a za to sam sama kriva. On pokaže, drugo je što ja ne želim da vidim. Koga sam ja to toliko povredila da me sad povređuju neki ljudi, ne znam. A, ne znam jer se pola života ne sećam. Sad stižu posledice mog pređašnjeg života, ne baš tako sjajnog, a ne žalim se ni malo. Svi pamtimo vožnju kad siđemo s ringišpila, to nije više važno je l' tako?".

Pojedini pratioci su je podržali u komentrima, ali je bilo i onih koji su je zamolili "da se ne vraća". "Ostani u Dubaiju" je samo jedan u moru sličnih komentara.

