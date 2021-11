CECA RAŽNATOVIĆ PROGOVORILA O UDAJI: Odgovorom šokirala sve - pjevačica otkrila da li će uskoro stati na "ludi kamen"

Ceca Ražnatović otkrila da li će se ponovo udavati.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Svetlana Ceca Ražnatović već duže vrijeme je u skladnoj vezi sa Bogdanom Srejovićem sa kojim uživa u ljubavi i svakom zajedničkom trenutku.

Budući da njihova ljubav traje i postaje sve jača, mnogi se pitaju i da li će pjevačica ponovo stati na "ludi kamen", a ona je odgovorom sada iznenadila sve.

"Nikad, što bih se udavala? Papir samo kvari sreću. Ja sam se već udavala, vidjela sam da to može da bude sjajno, prelijepo, fantastično, meni sada papir apsolutno ne znači ništa i hoću da se zabavljam", rekla je Ceca u emisiji "Grand news".

Ceca je ovom prilikom otkrila i da je često oko odabira garderobe za emisije savjetuje sin Veljko, kao i da kratke suknje najčešće oblači na njegov nagovor.

"To je na nagovor mog sina, kaže: 'Jako me nerviraš kada se zbabiš u onim košuljama, ženo obuci mini suknju, obuci se kao što si se oblačila, šta si se zakopčala do grla", ispričala je pjevačica kroz smijeh.

Ceca Ražnatović

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel