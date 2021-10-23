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MISLILI STE DA KARLEUŠA NEMA JOŠ MANJI BIKINI - IMA! Trouglići i končići samo što ne puknu, a pozom ZABIBERILA 0

MISLILI STE DA KARLEUŠA NEMA JOŠ MANJI BIKINI - IMA! Trouglići i končići samo što ne puknu, a pozom ZABIBERILA

Autor Kristina Stevović Izvor mondo.rs
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Jelena Karleuša bombastična s minimalno "odjeće"!

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Nova fotografija Jelene Karleuše ide u prilog tome da je "najmanje obučena" osoba na estradi, ali definitivno i neko ko može ponijeti baš sve, a da izgleda bombastično.

Viđali smo sve kod Jelene; i mikro bikinije i seksi haljinice i topiće i brushaltere i gaćice...ali svaki put uspije da ode korak dalje, pa tako i sada.

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 Pozirala je u minimalnom crnom bikiniju koji jedva da ima nešto materijala osim tračica, pa jedva i pokriva one najintimnije delove.

Zauzela je maksimalno provokativnu pozu - izbacila kuk, podigla ruku i kliknula!

Vrelije od ovoga ne može, pogotovo u ovim hladnjikavim danima...

Zgodna Jelena je pokazala vrhunsko tijelo i gori u ovom komadiću bikinija!

Pogledajte snimak:

Pogledajte

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Jelena Karleuša
Jelena Karleuša
Izvor: INSTAGRAM/KARLEUSASTAR
Izvor: INSTAGRAM/KARLEUSASTAR

Da Jeleni baš sve stoji i da nemam problem s godišnjim dobima, uvjerili smo se milion puta...

...a ovako je žarila i palila ovog leta!

Tagovi

Jelena Karleuša

Komentari 0

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