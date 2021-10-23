Jelena Karleuša bombastična s minimalno "odjeće"!
Izvor: Kurir/Damir Dervišagić
Nova fotografija Jelene Karleuše ide u prilog tome da je "najmanje obučena" osoba na estradi, ali definitivno i neko ko može ponijeti baš sve, a da izgleda bombastično.
Viđali smo sve kod Jelene; i mikro bikinije i seksi haljinice i topiće i brushaltere i gaćice...ali svaki put uspije da ode korak dalje, pa tako i sada.
Pozirala je u minimalnom crnom bikiniju koji jedva da ima nešto materijala osim tračica, pa jedva i pokriva one najintimnije delove.
Zauzela je maksimalno provokativnu pozu - izbacila kuk, podigla ruku i kliknula!
Vrelije od ovoga ne može, pogotovo u ovim hladnjikavim danima...
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MISLILI STE DA KARLEUŠA NEMA JOŠ MANJI BIKINI - IMA! Trouglići i končići samo što ne puknu, a pozom ZABIBERILA
Skloni opis
Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 6
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 6
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 6
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 6
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 6
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 6
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Zgodna Jelena je pokazala vrhunsko tijelo i gori u ovom komadiću bikinija!
Pogledajte snimak:
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Jelena Karleuša
Jelena Karleuša
Izvor: INSTAGRAM/KARLEUSASTAR
Izvor: INSTAGRAM/KARLEUSASTAR
Da Jeleni baš sve stoji i da nemam problem s godišnjim dobima, uvjerili smo se milion puta...
...a ovako je žarila i palila ovog leta!
Vidi opis
MISLILI STE DA KARLEUŠA NEMA JOŠ MANJI BIKINI - IMA! Trouglići i končići samo što ne puknu, a pozom ZABIBERILA
Skloni opis
Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 16
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 16
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 16
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 16
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 16
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 16
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 16
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 16
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 16
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 16
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 16
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 16
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 16
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 16
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 16
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 16
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