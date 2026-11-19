Rep sastav postao je glavna tema javnosti nakon što se pitanje o njima pojavilo u popularnom kvizu.

Izvor: printscreen/youtube/WWTBAM Archives

Kviz "Želite li da postanete milioner" jedan je od najpopularnijih u Srbiji, a jedna od posljednjih epizoda izazvala je bum u javnosti zbog postavljenog pitanja.

Podsjetimo, u kvizu voditelj postavlja pitanja iz opšte kulture i informisanosti, sa četiri ponuđena odgovora (A, B, C, D), čija težina postepeno raste od prvog do posljednjeg pitanja, a mnoge je sada iznenadilo šta je takmičar upitan.

"Bandra, Biba, Seksi, Armani su trenutno članovi koje naše rep grupe? Crni Cerak, Generacija Zed, Prti Bee Gee ili Who See", glasilo je pitanje.

Međutim, takmičar je kao iz topa odgovorio tačno – Crni Cerak.

Izvor: MONDO

Ovo je oduševilo voditelja "Milionera" i gledaoce, pa je uslijedio aplauz publike.

Član grupe bio u zatvoru

Relja Despotović Seksi dugo je tema medija, kako zbog svoje burne prošlosti, tako i zbog svojih pjesama.

"U zatvoru sam bio više puta zbog društveno-korisnog rada, imao sam neke drugare iz kraja koji su bili u zatvoru, jednog smo gledali sa prozora, drugi je meni upao u sobu, treći je bio sobu pored, a četvrti nam je stigao treći dan. Ja to nisam doživio kao nešto loše. Tamo sam počeo da jedem boraniju i pasulj, mada zavisi koji je kuvar tamo, naučio sam ih. Mislim da sam najviše volio kada stignu makarone i meso, ugojio sam se 15 kilograma", izjavio je Reza za "Novu" jednom prilikom.