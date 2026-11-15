"Veljko, svaka čast": Kaća Živković prokomentarisala sporni kostim bubamare, pa pomenula sina

Katarina Živković otvoreno govori o svom prvom nastupu u Leskovcu i promjenama koje joj je donijela uloga majke.

Izvor: Instagram / katarina_zivkovic_official/ac3isb4ck

Pjevačica Katarina Živković otvoreno govorila o prvom nastupu u rodnom Leskovcu, promjenama koje joj je donijela uloga majke, kostimu bubamara koji je tema broj jedan, ali i novogodišnjim željama i planovima.

Pjevačica Katarina Živković je najprije sabrala utiske sa sinoćnjeg nastupa u svom rodnom gradu. Ona nije krila ponos što je konačno zapjevala pred sugrađanima, ističući da joj je podrška porodice i prijatelja izuzetno značila:

"Nikada nisam radila u Leskovcu, i eto sada imam tu uspomenu da sam nastupala pred svojim ljudima i bio je prvi put, ali ne i poslednji. Ponosna sam na svoj grad i na svoju publiku, došli su što me vole da me slušaju i to mi je jako drago. Bila je moja porodica na nastupu, dosta mojih poznanika i dosta ljudi koji su mi dragi."

"Ovo je neka nova Kaća"

Govoreći o komentarima da u poslednje vrijeme zrači posebnim zadovoljstvom, pjevačica je naglasila da ju je rođenje djeteta potpuno promenilo:

"Iskreno kako sam postala majka, to me je učinilo najsrećnijom ženom na svijetu. Ovo je neka nova Kaća, a ja sam tip i kada mi je bilo loše, nisam pričala o tome. Ja se trudim da mi energija bude dobra i da tako zračim."

Pjevačica je otkrila i da priželjkuje proširenje porodice, naglašavajući snažnu emotivnu vezanost za sina:

"Veljko svaka čast što si to rekao, i što si otkrio šta se radi po vrtićima."

Ona je takođe priznala da se o svojim muzičkim projektima i pjesmama redovno konsultuje sa suprugom:

"Parovi treba da učestvuju u svemu, i bitna je komunikacija i podrška, jer je to zajednica i sve treba zajedno da se rješava", rekla je za "Premijeru vikend specijal" ona.

Izvor: Blic / MONDO