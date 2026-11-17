Glumica Ela Ludon je ćerka prošlog Džejmsa Bonda, glumca Danijela Krejga

Izvor: Instagram/ellaloudon

Juče je kao bomba odjeknula vijest da je novi Džejms Bond glumac Robert Patinson. Nedugo nakon što je otkriveno ime agenta 007 koji će zakoračiti u cipele Danijela Krejga, počele su priče i ko bi mogao da glumi Bondovu djevojku.

Mediji su već krenuli da spekulišu da će to biti popularna Sidni Svini, a dok se ne otkrije i njeno ime, pogledaćemo kako živi naslednica "pravog Bonda", glumca Danijela Krejga.

Krejg se u srećnom braku sa koleginicom Rejčel Vajs, ali je pre nje bio u braku sa škotskom glumicom Fionom Ludon, s kojom je dobio ćerku Elu.

Ovako ona izgleda:

Ela Laudon je jedna od četiri osobe koja je prisustvovala očevom vjenčanju sa Rejčel Vajs i pratila ga na premijeri poslednjeg filma.

2021. je stajala uz oca na premijeri "Nije vrijeme za umiranje" i napisala na mrežama:

"Sjedjela sam u kraljevskoj loži i gledala svog tatu kako poslednji put razbija kao Bond."

Izvor: Sony Pictures / Ferrari / Profimedia

Ela je krenula očevim stopama, igrala je u pozorištu i filmovima i veoma je aktivna na društvenim mrežama.

Ponekad na njenom nalogu osvanu i ovakve slike:

Za razliku od potomaka drugih bogatih glumaca, malo je vjerovatno da će Ela dobiti veliko nasledstvo kada njen otac premine, jer je Krejg ranije izjavio da bi se radije "riješio" svog novca nego ga ostavio djeci, smatrajući koncept nasledstva "prilično neukusnim".

Glumac milioner rekao je za magazin Kendis:

"Zar ne postoji stara izreka da ako umreš kao bogata osoba, nisi uspio? Mislim da je Endru Karnegi poklonio ono što bi u današnjem novcu iznosilo oko 11 milijardi dolara, što pokazuje koliko je bio bogat jer se kladim da je i zadržao dio toga. Ali ja ne želim da ostavljam velike sume sledećoj generaciji. Mislim da je nasledstvo prilično neukusno. Moja filozofija je: riješi ga se ili ga pokloni prije nego što odeš."

Poput Krejgove mlađe ćerke sa Rejčel, Ela je odrastala daleko od očiju javnosti.

Rano djetinjstvo provela je u Londonu pre nego što je sa 17 godina prešla u internat u Masačusetsu. Nakon mature, upisala je glumu na Univerzitetu u Njujorku, ali ga je napustila posle samo godinu dana.

Glumica, za koju se vjeruje da živi na relaciji Njujork - Los Anđeles, priznala je u jednom ranijem intervjuu da je patila od depresije, objasnivši da joj "glava u to vrijeme nije bila na pravom mestu". Ela redovno dijeli glamurozne fotografije na svom Instagram nalogu, uz spontane slike sa porodicom - uključujući i jednu objavu u kojoj sebe opisuje kao očevu "malu noćnu moru".