Jovo Bakić ispred "Studentske liste" se obratio javnosti nakon prve sjednice novog saziva Narodne skupštine Srbije.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

"Studentska lista" održala je konferenciju za javnost nakon završenog prvog dana zasjedanja Narodne skupštine Srbije na kojoj su verifikovani mandati svih 250 narodnih poslanika, dok nije odabran predsjednik Skupštine, kao i potpredsjednici.

Javnosti se obratio Jovo Bakić, šef poslaničke grupe "Studentska lista - Studenti pobeđuju".

"Dakle, on (Aleksandar Vučić, prim.aut.) će se ovako zgaditi još većem broju ljudi, i mi ga ohrabrujemo da nastavi tim putem. Naravno, vjerovatno će, sa protokom vremena i formiranjem institucija izvršne vlasti, kao i poboljšanjem rada pravosudne vlasti, istražni organi imati pune ruke posla, pa ono što oni vole sada da zovu opozicijom u Narodnoj skupštini Republike Srbije je pokazaće se zapravo da je vrh bivšeg autoritarnog režima organizovanog kriminala, neko ko je interesantan istražnim organima.

Zašto oni nemaju mjesta u odborima? Zato što nisu opozicija, nego zato što su vođeni organizovanom kriminalnom grupom.

Kada bude prave opozicije, biće i zastupljenosti njene u odborima. Danas je i Međunarodni dan studenata, nama generalni sekretar nije dozvolio da studenti prisustvuju kao gosti zasjedanja Narodne skupštine Republike Srbije, i to smatramo posebnim ogrešenjem s obzirom na ono što se dešavalo u posljednje dvije godine u našem društvu.

Vidjeli ste, dakle, namjerno odugovlačenje, ne samo onog čovjeka čije ime ne pominjemo, nego i predsjedavajućeg Narodne skupštine Republike Srbije. To je jedan govor u prazno, ali šta da radite? Kao što predlagač predsjedavajućeg ima neograničeno pravo da govori, i on to koristi po poslovniku, tako isto naš predlagač nije želio da koristi to pravo, kao što ni ja kao šef poslaničke grupe nisam želio da koristim pravo", izjavio je Jovo Bakić.

Vidi opis "On će se ovako zgaditi još većem broju ljudi": Jovo Bakić se obratio javnosti nakon prve sjednice Skupštine Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 8 8 / 8

O polivanju jogurtom Lidije Vukićević

Govorio je i o incidentu ispred glavnog ulaza u Narodnu skupštinu kada je polivena jogurtom Lidija Vukićević, narodna poslanica "Ujedinjene Srbije. Bakić je u ime "Studentske liste" osudio takav incident.

"Vidjeli ste, čuli ste, da se mnogo govorilo o incidentu ispred Narodne skupštine Republike Srbije. Naravno da mi osuđujemo incident, naravno da izražavamo žaljenje što se to dogodilo, ali mi ne možemo da kažemo 'izvinite' jer ne znamo ko je to uradio.

Kad bismo znali da je neko ko je za nas, mi bismo se svakako izvinili. Danas ste prisustvovali prvom danu oslobađanja institucije, i razumije se, taj proces nije lak", dodao je Bakić.

Da podsjetimo, danas je bio prvi dan sjednice novog saziva Narodne skupštine Srbije. Prijepodne su verifikovani mandati svih 250 narodnih poslanika nakon čega se očekivao izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine Srbije, ali je to odloženo za sutra.

Vidi opis "On će se ovako zgaditi još većem broju ljudi": Jovo Bakić se obratio javnosti nakon prve sjednice Skupštine Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 15 15 / 15 AD

(Mondo)