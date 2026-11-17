Zoja Bojanić Lalović saopštila je da je vladajuća većina odbila predlog DPS-a kojim bi se starosna granica za prestanak radnog odnosa državnih i lokalnih službenika izjednačila sa ostalim zaposlenima, na 67 godina.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vladajuća većina juče je, osim što je odbacila naše predloge za smanjenje cijena osnovnih životnih namirnica i podršku privredi, odbila čak i da na dnevni red Skupštine uvrsti naš predlog da se državnim i lokalnim službenicima i namještenicima omogući da rade do 67. života, saopštila je članica Predsjedništva DPS-a i poslanica u Skupštini Crne Gore Zoja Bojanić Lalović.

Kako navodi, drugim riječima, vlast nije htjela ni da razgovara o tome da svi zaposleni imaju jednaka prava.

“Naime, izmjenama Zakona o radu, koje su stupile na snagu krajem aprila ove godine, propisano je da zaposlenima radni odnos po sili zakona prestaje sa navršenih 67 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Međutim, za državne službenike i namještenike i dalje važi granica od 66 godina”, poručila je Lalović.

Dodaje da, to u praksi znači da zaposleni u školi ili vrtiću može da radi do 67., dok zaposleni u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija mora da prestane sa radom već sa 66 godina.

“Dakle, ljudi koji rade u istom obrazovnom sistemu, samo u različitim institucijama, nemaju ista prava. Jednima je omogućeno da rade godinu duže, dok se drugima to pravo uskraćuje. Upravo zato smo predložili izmjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kako bi se ova nelogičnost otklonila i kako bi za sve važila ista starosna granica za prestanak radnog odnosa”, istakla je ona.

Kako naglašava, ipak, vladajuća većina odbila je da podrži da se o našem predlogu raspravlja, čime je propustila priliku da ispravi očiglednu nepravdu prema državnim i lokalnim službenicima i namještenicima.

“Nije pravedno da neko mora da prestane sa radom godinu ranije samo zato što radi u državnoj ili lokalnoj upravi, a ne u školi, vrtiću ili nekoj drugoj ustanovi. Zakon mora biti jednak za sve, a prava zaposlenih ne smiju zavisiti od toga u kojoj instituciji rade. Ukoliko je država već omogućila rad do 67. godine, onda to pravilo mora jednako da važi za sve”, zaključila je Bojanić Lalović.