Nakon godina nagađanja, konačno otkriveno ime glumca koji će naslijediti Danijela Krejga u 007 franšizi

Izvor: Mondo/Katarina Bojović/Profimedia

Nakon godina traženja, nagađanja i spekulacija, konačno je poznato ime glumca koji će krenuti stopama Šona Konerija i Danijela Krejga i zaigrati Džejmsa Bonda i ne - nije Tom Hardi kako su se svi nadali.

U pitanju je zvijezda serijala "Sumrak", "Betmen" lično - Robert Patinson!

Robert Patinson je ranije bio prvi na listi, a 2025. je na 10. mestu najprivlačnijih slavnih osoba.

Izvor: Andrew H. Walker / Shutterstock Editorial / Profimedia

Robert Patinson je zvanično predstavljen u ponedjeljak kao novi Džejms Bond, čime je postao sedmi glumac koji će tumačiti legendarnog britanskog špijuna i prvi otkako je kompanija Amazon MGM preuzela ovaj omiljeni filmski serijal.

Objavljivanje Patinsonovog imena dolazi nakon najduže pauze u istoriji franšize o agentu 007 i okončava višegodišnja nagađanja o tome ko će naslijediti Danijela Krejga u ovoj kultnoj ulozi.

Identity Confirmed https://t.co/FCU5A9c1wk — James Bond (@007)November 16, 2026

Ova vijest stiže pet godina nakon filma „Nije vrijeme za umiranje“ iz 2021. godine, prvog ostvarenja u 64 godine dugoj istoriji Džejms Bond serijala na velikom platnu koje se završilo smrću glavnog junaka.

Vidi opis Konačno otkriveno ko je novi Džejms Bond: Svi navijali za Toma Hardija, sad pola svijeta u šoku zbog izbora glumca MONDOPop vinjeta Džejms Bond 2.3.1968. Danijel Krejg Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MONDO Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: YouTube/James Bond 007 Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Ipak, agent 007 ponovo će se vratiti, i to u 26. filmu o Džejmsu Bondu, koji će režirati Denis Vilnev.

"Džejms Bond je jedan od najlegendarnijih likova u istoriji kinematografije, a povjeriti mi ulogu agenta 007 predstavlja čast života“, izjavio je Patinson.

Pogledajte kako sada izgleda 007:

Robert Pattinson is James Bond https://t.co/3GulkhblDp — James Bond (@007)November 16, 2026

„Reći da je ova uloga ostvarenje sna bilo bi premalo. Ne mogu biti uzbuđeniji zbog ove saradnje i svega što nas očekuje sa ovim fantastičnim timom“, dodao je glumac, prenosi agencija AP.

Nedugo nakon što je objavljeno ime novog agenta 007, krenule su i kritike na mrežama.

Dok jedni oduševljeno kliču zbog izbora glumca, drugi navode da "nije valjao ni kao Betmen, kako će kao Bond".

(Mondo)