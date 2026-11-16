Nakon godina nagađanja, konačno otkriveno ime glumca koji će naslijediti Danijela Krejga u 007 franšizi
Nakon godina traženja, nagađanja i spekulacija, konačno je poznato ime glumca koji će krenuti stopama Šona Konerija i Danijela Krejga i zaigrati Džejmsa Bonda i ne - nije Tom Hardi kako su se svi nadali.
U pitanju je zvijezda serijala "Sumrak", "Betmen" lično - Robert Patinson!
Robert Patinson je zvanično predstavljen u ponedjeljak kao novi Džejms Bond, čime je postao sedmi glumac koji će tumačiti legendarnog britanskog špijuna i prvi otkako je kompanija Amazon MGM preuzela ovaj omiljeni filmski serijal.
Objavljivanje Patinsonovog imena dolazi nakon najduže pauze u istoriji franšize o agentu 007 i okončava višegodišnja nagađanja o tome ko će naslijediti Danijela Krejga u ovoj kultnoj ulozi.
Identity Confirmed https://t.co/FCU5A9c1wk— James Bond (@007)November 16, 2026
Ova vijest stiže pet godina nakon filma „Nije vrijeme za umiranje“ iz 2021. godine, prvog ostvarenja u 64 godine dugoj istoriji Džejms Bond serijala na velikom platnu koje se završilo smrću glavnog junaka.
Konačno otkriveno ko je novi Džejms Bond: Svi navijali za Toma Hardija, sad pola svijeta u šoku zbog izbora glumca
MONDOPop vinjeta Džejms Bond
2.3.1968. Danijel Krejg
Ipak, agent 007 ponovo će se vratiti, i to u 26. filmu o Džejmsu Bondu, koji će režirati Denis Vilnev.
"Džejms Bond je jedan od najlegendarnijih likova u istoriji kinematografije, a povjeriti mi ulogu agenta 007 predstavlja čast života“, izjavio je Patinson.
Pogledajte kako sada izgleda 007:
Robert Pattinson is James Bond https://t.co/3GulkhblDp— James Bond (@007)November 16, 2026
„Reći da je ova uloga ostvarenje sna bilo bi premalo. Ne mogu biti uzbuđeniji zbog ove saradnje i svega što nas očekuje sa ovim fantastičnim timom“, dodao je glumac, prenosi agencija AP.
Nedugo nakon što je objavljeno ime novog agenta 007, krenule su i kritike na mrežama.
Dok jedni oduševljeno kliču zbog izbora glumca, drugi navode da "nije valjao ni kao Betmen, kako će kao Bond".
(Mondo)