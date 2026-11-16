Ministar saobraćaja Radoš Zečević predvodi delegaciju Crne Gore na sedmoj Svjetskoj konferenciji o vazdušnom saobraćaju, koja se održava od 16. do 20. novembra 2026. godine u Montrealu.

Izvor: Ministarstvo saobraćaja

Delegacija će učestvovati i na 43. vanrednoj Skupštini Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO).

Zamjenik šefa delegacije je direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Ivan Šćekić, a u sastavu su i državni sekretari Ministarstva saobraćaja Marko Milačić i Božidar Savović, kao i rukovoditeljka Odsjeka za pravne i opšte poslove i međunarodnu saradnju Agencije za civilno vazduhoplovstvo Magdalena Vukčević i samostalna savjetnica za pravne poslove Agencije Dragana Babović.

Konferencija okuplja predstavnike država članica i međunarodne posmatrače radi definisanja pravaca razvoja sigurnog, efikasnog i održivog avio-saobraćaja. Predviđeno je usvajanje Ministarske deklaracije, kojom će biti utvrđeni zajednički stavovi i smjernice za budući razvoj globalnog vazdušnog saobraćaja.

Učešće Crne Gore na ovim skupovima pruža priliku za razmjenu iskustava o modernizaciji vazduhoplovne infrastrukture, modelima finansiranja i privlačenju investicija, kao i za jačanje tehničke i bilateralne saradnje sa međunarodnim partnerima.

"Za Crnu Goru, kao turističku državu, kvalitetna vazdušna povezanost ima poseban značaj. Naš cilj je da kroz unapređenje infrastrukture i primjenu međunarodnih standarda stvaramo uslove za sigurniji, efikasniji i dostupniji avio-saobraćaj. Takodje, učešće na konferenciji u Montrealu prilika je da sa međunarodnim partnerima razmotrimo i modele finansiranja i modernizacije aerodroma, razmijenimo iskustva i unaprijedimo saradnju. Važno nam je da međunarodna iskustva pretočimo u rješenja koja odgovaraju potrebama Crne Gore, njenih građana i privrede", rekao je ministar Zečević.

Među ključnim temama konferencije su liberalizacija tržišta, otpornost avio-industrije na globalne poremećaje, finansiranje infrastrukture kroz javno-privatna partnerstva, digitalizacija i upotreba održivih vazduhoplovnih goriva. Posebna pažnja biće posvećena dugoročnim strateškim ciljevima ICAO-a do 2050. godine, sa fokusom na održivost i smanjenje emisije štetnih gasova.

Na vanrednom zasijedanju Skupštine ICAO delegacija Crne Gore učestvovaće u izboru četiri nova člana Savjeta te organizacije, čiji se sastav proširuje sa 36 na 40 članova.