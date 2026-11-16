Na maratonu u Havani, trkači su izrazili protest protiv sankcija SAD, noseći poruke solidarnosti sa kubanskim narodom.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Hiljade ljudi učestvovalo je na maratonu koji je u nedelju održan u Havani, a neki od učesnika iskoristili su tu priliku da protestuju protiv ekonomskih sankcija koje su Sjedinjene Američke Države uvele Kubi.

Trasa maratona Marabana, koji se održava svakog novembra povodom osnivanja grada, vodila je učesnike pored znamenitosti, uključujući Paseo del Prado i zgradu Kapitola, a mnogi od oko 3.000 trkača nosili su transparente kojima su izražavali solidarnost sa ostrvom povodom uvođenja sankcija SAD, prenosi AP.

"Kuba nije prijetnja, blokada jeste", pisalo je na porukama koje su bile zakačene na leđa maratonaca. "Blokada guši kubanski narod. Pobijedićemo u ovoj borbi", rekao je Juraldi Kava (58) državni službenik, koji je učestvovao u maratonu.

Porodice sa djecom i osobe sa invaliditetom pridružile su se maratonu, dok su gledaoci navijali sa trotoara, a neki strani učesnici koji su protestovali zbog sankcija nosili su crveno-bijele dukserice sa porukom "Kuba nije sama". Koordinatorka za sport pokrajine Havane, Majte Vigoa rekla je da je organizovanje maratona zahtijevalo veliki napor usred ekonomske krize, nakon što kompanija "Adidas", koja je dugogodišnji sponzor maratona, nije podržala događaj ove godine.

Druge kompanije sa dugogodišnjim vezama sa Kubom, uključujući "Melia hotels internešenal", saopštile su da se povlače sa ostrva zbog pooštravanja sankcija.

Zašto su trkači protestovali?

Maraton u Havani je priznat od strane Udruženja međunarodnih maratona i trka na duge staze, što trkačima omogućava da koriste svoja vremena završetka kao zvanične kvalifikacione ocjene. Događaj takođe uključuje polumaraton i popularnije trke na deset i pet kilometara.

SAD su prvi put uvele embargo Kubi 1960, nakon što je Fidel Kastro svrgnuo Fulhensija Batistu, a Kastrova vlada je nacionalizovala imovinu u vlasništvu američkih građana i kompanija. Ostrvo se od tada suočava sa decenijama ekonomskih i finansijskih teškoća, a kriza se produbila od kada je američki predsjednik Donald Tramp krajem januara objavio da će uvesti carine svakoj zemlji koja prodaje ili isporučuje naftu Kubi.

Upozorenje je efikasno prekinulo snabdijevanje ostrvom gorivom, što je dovelo do nestanaka struje koji su poremetili snabdijevanje vodom, internet i telefonske usluge.

(Tačno/MONDO)

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