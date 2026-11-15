Kremlj i Bijela kuća potvrdili su istorijski trilateralni sastanak predsjednika Rusije, SAD i Kine 19. novembra u Šendženu. Glavne teme su kontrola nuklearnog oružja i rat na Bliskom istoku.

Izvor: SERGEY BOBYLEV /HOST PHOTO AGENCY RIA NOVOSTI / HANDOUT/HOST PHOTO AGENCY RIA NOVOSTI

Kremlj je u nedelju potvrdio da će se sledeće nedelje sastati predsjednici Rusije, Sjedinjenih Država i Kine na marginama samita APEC-a u kineskom Šendženu. Istorijski susret trojice predsjednika prva je najavila Bijela kuća u subotu.

"Postignut je dogovor o održavanju trilateralnog sastanka 19. novembra između trojice predsjednika", izjavio je u nedelju portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Prema navodima Bijele kuće, trojica lidera trebalo bi da razgovaraju o širenju nuklearnog oružja i o ratu na Bliskom istoku koji je započeo u februaru izraelsko-američkim bombardovanjem Irana.

S druge strane, prema tom izvoru, ne namjeravaju da raspravljaju o sukobu u Ukrajini, iako su Kijev i njegovi saveznici strahovali da će se o tome razgovarati bez njihovog prisustva.

Dogovor oko novog okvira

Tramp u Šendžen stiže kasno u srijedu zbog dvodnevnog samita 21 države članice Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC). Sa kineskim predsjednikom će razgovarati i bilateralno.

Sporazum o kontroli nuklearnog oružja između Sjedinjenih Država i Rusije istekao je u februaru, ostavivši najveće svjetske nuklearne arsenale bez ključnih mehanizama nadzora, čime je praktično okončana saradnja na kontroli naoružanja koja je pomogla u rešavanju Hladnog rata.

UN je pozvao obe strane da bez odlaganja dogovore novi okvir. Ali Tramp je rekao da bi taj sporazum mogao da zamijeni boljim dogovorom koji bi uključivao Kinu.