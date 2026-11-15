Laura Tkalčić (22) iz Jastrebarskog već četiri godine vozi kamion po Hrvatskoj i inostranstvu.

Izvor: Instagram/laura_tkalcic004

"Meni je to super jer sam nekako u svome. Niko mi ne smeta, sama sam u nekom svom miru. Vozim cio dan i cijelu noć, i stvarno nemam problem s tim. Volim to", kaže Laura Tkalčić (22), mlada vozačica kamiona iz Jastrebarskog, koja je već četiri godine svaki dan na putevima.

Dok se drugima vožnja kamiona čini kao težak i zahtijevan posao rezervisan uglavnom za muškarce, Laura u njemu uživa i ne opterećuje se predrasudama.

Izvor: Instagram/laura_tkalcic004

Za nju je kamion mnogo više od radnog mjesta, to je posao koji je zavoljela i u kojem se vidi i u budućnosti, a donio joj je i ljubav. Iako kao djevojčica nije sanjala da će jednog dana sjesti za volan velikog kamiona, ljubav prema vožnji došla je postepeno.

Odrasla je u porodici u kojoj su vožnja kamiona i autobusa bili dio svakodnevice. Otac joj je vozio autobus i kamion, oba djeda takođe su bili vozači kamiona, a u tom su poslu i drugi članovi porodice. Vozi joj i majka, ali i članovi porodice od supruga.

Vozi od Slavonije do Dalmacije

"Mislim da je to zapravo sve u krvi. Svi smo nekako u tome povezani", kaže Laura, koju je taj posao počeo da zanima kad je počela da se vozi s članovima porodice i upoznaje njihov način rada. Nakon završene srednje škole, čim je napunila 18 godina, počela je da vozi.

U njenom odeljenju bilo je sedam djevojaka, a to je za tadašnji smjer bilo prilično mnogo, ali danas se tim poslom, uz Lauru, bavi još samo jedna djevojka.

Izvor: Instagram/laura_tkalcic004

Laura je u međuvremenu stekla iskustvo na putevima, vozi po cijeloj Hrvatskoj, od Slavonije do Dalmacije, a najčešće prevozi poljoprivredne proizvode. Budući da je firma za koju radi iz Đakova, veliki dio prevoza vezan je za taj kraj, ali ture je vode i u druge djelove zemlje.

"Stvarno ima svega, u zavisnosti od toga šta treba da se preveze. Većinom razvozimo poljoprivredne stvari, žitarice i slično, ali vozimo i prema Dalmaciji", objašnjava Laura, prenosi 24sata.hr. Zna da vozi i tokom noći, ali zbog umora i zahtevnosti posla nema namjeru da odustane.

Sreli se na Truck Showu

"Na svakom poslu nekad je naporno, a nekad dobro. Ali ako voliš taj posao, onda ti nije problem. Meni je vožnja mnogo draža od svega ostalog. Tu sam najviše vremena, tu sam se najbolje snašla i najviše naučila", govori Laura.

Većinu vremena u kamionu provodi sama, ali ponekad na put krene i sa suprugom, koji je takođe vozač kamiona. Svako ima svoj kamion. Ponekad zajedno odlaze i na međunarodne vožnje, na primjer u Italiju, Rumuniju ili Mađarsku.

Izvor: Instagram/laura_tkalcic004

Upoznali su se zahvaljujući kamionima. Sreli su se na Truck Showu u Splitu, okupljanju na kojem se predstavljaju i izlažu posebno uređeni kamioni.

Onde su započeli svoju priču, a danas ih povezuje i isti posao. Iz različitih su krajeva Hrvatske, on iz Đakova, ona iz Jaske, a ljubav prema kamionima spojila ih je u Splitu. Ružičasti detalji na Laurinom kamionu ideja su njenog supruga nakon što mu je otkrila da želi da ima drugačiji kamion, s detaljima koji će odražavati njen stil.

Stresne situacije

"Ja sam samo rekla da bih voljela da ima neke ženske kombinacije. Ružičaste boje nalaze se na spoljnim djelovima, svjetlima i drugim djelovima, a posebna pažnja posvećena je i unutrašnjosti kabine. Tamo imam i cirkone, ali uređenje još nije završeno", objašnjava Laura. Ipak, vožnja nije uvek samo uživanje. Laura je tokom rada doživjela i stresne situacije, a jednu posebno pamti iz perioda kad je vozila kiper i prevozila zemlju.

Izvor: Instagram/laura_tkalcic004

"Skoro sam se prevrnula. Zaglavila sam se, potonula u blato i kamion je već bio na boku. Izašla sam i pokušala smireno da vidim šta ćemo i kako ćemo. Mislila sam da ću posle imati strah od vožnje, ali prebrodila sam to", prisjeća se Laura.

Iako je kamion njena najveća ljubav, Laura ima još nekoliko aktivnosti koje uspjeva da uklopi u svoj raspored. Bavi se modelingom, u kojem je tokom godina osvojila i nekoliko titula, a učestvovala je na izborima ljepote u Albaniji i Nemačkoj. Očekuju je i nova takmičenja. Uz to, trenira mažoretkinje.

"Predrasude su danas ogromne. Mislim da ljudima apsolutno ništa ne odgovara. Ali ne obazirem se na takve komentare", zaključuje Laura.