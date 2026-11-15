Zbog kvara u sistemu kontrole letenja, u SAD je otkazano 910 letova, a broj otkazanih nastavlja da raste.

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U Sjedinjenim Američkim Državama za danas je, zbog poremećaja koje je izazvao kvar opreme u sistemu kontrole letenja, otkazano 910 letova, a prema podacima paltforme za praćenje letova i vazdušnog saobraćaja FlightAware, broj otkazanih letova nastavlja da raste.

Prema podacima FlightAware, u subotu je zbog istog problema bilo otkazano više od 6.400 letova širom SAD, dok je u petak bilo otkazano više od 9.000 letova, prenosi ABC.

Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) naredila je u petak obustavu letova na svim aerodromima širom SAD, zbog kvara opreme u sistemu kontrole letenja, što je prizemljilo sve avione na više od četiri sata, prenosi agencija Tačno.

Administrator FAA Brajan Bedford je na konferenciji za novinare u subotu rekao da nije pronađen "nikakav dokaz o bilo čemu zloglasnom", kao i da nije bilo dokaza "o bilo čemu što je povezano sa vještačkom inteligencijom"

Bedford je rekao da očekuje da će sistem biti potpuno oporavljen do kraja vikenda.

"Na osnovu svega što čujemo od naših partnerskih avio-kompanija, oni vjeruju da će moći da imaju potpuni integritet rasporeda do kraja radnog dana u nedelju", rekao je on.

Američki ministar saobraćaja Šon Dafi izjavio je u subotu da obustavu letova širom Sjedinjenih Američkih Država nije izajvao sajber-napad, već zamjena bakarne žice optičkim kablom u telekomunikacionim linijama.

On je optužio telekomunikacionu kompaniju L3Harris zbog tehničkog propusta koji je doveo do obustave vazdušnog saobraćaja.

(MONDO)